Gf Vip, la confusione di Ciavarro: "Con Clizia non c'è attrazione fisica". Poi immagina la prima uscita

Paolo Ciavarro è confuso. Il concorrente del Grande Fratello Vip sembra non avere le idee molto chiare all'interno della Casa, soprattutto in fatto di donne. Ai telespettatori piace molto il suo modo di fare gentile ed educato, molti ne apprezzano il carattere d'altri tempi, così diverso da quello machista dei suoi coinquilini coetanei. In molti, anche nella Casa, hanno notato che tra il bel biondino e Clizia Incorvaia c'è molto feeling e se da un lato l'influencer sembra pronta a cedere al fascino del bravo ragazzo, dall'altra Paolo Ciavarro è abbastanza contraddittorio.

La giornata di ieri del figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi è stata molto particolare da questo punto di vista. Sembrava che tra i due potesse finalmente esserci il primo bacio, sono andati a un tanto così da quello che sarebbe potuto essere l'evento centrale della discussione di venerdì durante la serata in diretta condotta da Alfonso Signorini ma così non è stato. Il bacio tra loro non c'è stato e non ci sarà. Forse. " Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c'è attrazione fisica ", ha detto Paolo Ciavarro parlando proprio di Clizia Incorvaia. Eppure, tutti nella Casa vedono che tra loro c'è una magia speciale, che li porta a trascorrere lunghe e piacevoli ore di chiacchiera molto vicini. Solo un'attrazione mentale e non fisica, quindi, fra i due? C'è chi mormora che Paolo Ciavarro sarebbe maggiormente attratto da Paola Di Benedetto, che fisicamente sarebbe il suo ideale di donna. Ma tra loro per il momento non potrebbe esserci nulla, visto che la ragazza è felicemente fidanzata con Federico Rossi e, come assicura papà Massimo, Paolo è troppo rispettoso per avvicinarsi a una ragazza impegnata.