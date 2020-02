Gf Vip, la famiglia di Pago contro Serena: "Nicola non guarda più il padre"

Pago si è finalmente ritrovato con Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip. Sono stati mesi difficili per la coppia dopo l'esperienza di Temptation Island Vip ma, finalmente, dopo le difficoltà iniziali pare che i due si siano ritrovati e vogliano riprendere la loro relazione. Tuttavia, il comportamento di Serena Enardu non sta piacendo alla famiglia di Pago, che ha deciso di parlare.

Le reazioni dei parenti di Pago è stata raccolta in esclusiva dal settimanale Spy in edicola da domani. La relazione tra Pago e Serena Enardu ha vissuto un grave periodo di crisi causato dal comportamento della donna durante Temptation Island Vip, dove si è lasciata tentare da uno dei single causando una forte reazione in Pago. Il cantante ha interrotto la lunga storia d'amore con l'influencer e fino all'ingresso nella Casa non ha voluto più avere contatti con lei. Serena Enardu ha cercato, in questi mesi, un chiarimento con il cantante ma senza esito, almeno fino a quando non è riuscita a entrare una prima volta nella Casa.

Quel momento ha profondamente colpito Pago, che poco meno di una settimana fa ha potuto riabbracciare la sua compagna, entrata ufficialmente nella Casa come concorrente del Grande Fratello Vip 4. Ora, da quando si trovano insieme all'interno del reality, i due sembrano inseparabili e hanno già avuto dei rapporti intimi grazie a una “capanna” che li ha protetti dall'occhio indiscreto delle telecamere. Tutto questo, però, ha indispettito la famiglia di Pago. " Quando Serena è entrata nella casa del Gf Vip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione “rinchiusa” come quella del Gf Vip si può perdere la felicità ", ha riferito Pedro Settembre, fratello di Pago, che poi ha proseguito: " Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo. "