Gf Vip, Fernanda Lessa racconta la sua vita: "Soffrivo il bullismo perché ero povera"

Il percorso nella Casa di Fernanda Lessa è stato spesso scandito dai suoi racconti. La modella e dj ha avuto una vita molto movimentata ed è stata vittima per tanti anni dell'alcolismo, um brutto vizio dal quale per fortuna è riuscita a uscire anche grazie all'ausilio del suo compagno. La storia della sua vita è stata segnata da molti comportamenti sbagliati, fatti e subiti, fin da quando era solo una ragazzina e andava a scuola.

In questa settimana di nomination, il Grande Fratello ha fatto fare a Fernanda Lessa la sua linea della vita, nella quale la donna ha segnato tutti i punti fondamentali del suo percorso fino a questo a momento. Nonostante suo padre fosse un alto graduato della polizia mili brasiliano e sua madre un'infermiera in servizio in un ospedale, la sua famiglia non era particolarmente benestante e non si sarebbe potuta permettere la scuola americana che ha frequentato. " Io ero in una scuola americana che i miei non si potevano permettere. Ho vinto una borsa e potevo andare in questa scuola che era molto cara. Soffrivo il bullismo perché ero povera, più povera degli altri perché andavo a scuola con la gente milionaria del Brasile e mi isolavano. Mi dicevano che ero secchiona e troppo magra ", ha raccontato Fernanda Lessa.