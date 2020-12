Gf Vip, Filippo Nardi sbotta: "Stiamo pulendo i vostri peli pubici"

I nuovi ingressi nella Casa hanno già generato i primi malumori tra i concorrenti che da settembre vivono a Cinecittà. L'allungamento fino a febbraio ha reso necessario inserire nel gioco nuove persone, sia per creare altre dinamiche sia per avere il numero adeguato di vip per portare a termine il reality. Dopo i poco utili ingressi in corsa di Paolo Brosio e Stefano Bettarini, uno eliminato dopo 10 giorni dall'ingresso dal pubblico a casa e l'altro squalificato dal gioco dopo 72 ore per una bestemmia, ecco che alla superstite Giulia Salemi si sono aggiunti Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. I primi due sono stati inseriti per rimpolpare la quota over della Casa mentre la terza è per la quota giovani. Negli anni il Grande Fratello ha dimostrato che la coabitazione tra concorrenti di diverse generazioni crea dinamiche piuttosto interessanti e questa edizione lo sta confermando. De Grenet e Nardi hanno già avuto modo di farsi sparlare alle spalle dai loro compagni.

Ovviamente, gli scontri fanno parte del processo di integrazione dei nuovi elementi in un gruppo già coeso e se questi nuovi ingressi rispondono al nome di Filippo Nardi e Samantha De Grenet, è facile intuire che le scintille saranno all'ordine del giorno. I due ex naufraghi sono entrati da poche ore nella Casa e hanno già messo male alle ramazze per pulire, soprattutto il bagno che a loro dire è piuttosto sporco. Ma i due non si sarebbero mai aspettati di trovare certi "ricordini" da parte dei loro nuovi coinquilini e non hanno perso tempo a farlo notare, scatenando l'irritazione del gruppo dei veterani del Grande Fratello Vip 5, che si sono sentiti punti sul vivo e accusati di essere sporchi. È soprattutto il conte inglese a sottolineare la scarsa igiene della Casa e parlando con Rosalinda le avrebbe confidato: " Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici! ".

Un'esclamazione che ha fatto irrigidire l'attrice, che è andata subito a riferire a Stefania Orlando e in pochi minuti la notizia ha fatto il giro della Casa, finché Tommaso Zorzi non l'ha riferito a Pierpaolo Pretelli, dicendosi sconvolto di quanto gli era stato detto in una sorta di gioco del telefono. La risposta del modello, letteralmente rinato e tornato al brio dei primi giorni di gioco dopo l'uscita di Elisabetta Gregoraci, è stata eloquente: " E chi gliel'ha ordinato? ".