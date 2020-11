Gf Vip, Flavio Briatore dice la verità sulle nuove nozze con la Gregoraci: "Ci abbiamo pensato"

Ha fatto molto rumore la rivelazione di un possibile nuovo matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. È stata lei stessa a rivelarlo nella Casa, confermandolo poi durante la puntata su richiesta di Alfonso Signorini. Stando alla ricostruzione della showgirl, l'imprenditore le aveva chiesto di tornare assieme durante il lockdown una prima volta e poi prima dell'estate. Loro hanno un figlio, Nathan Falco, e si reputano ancora una famiglia nonostante il divorzio. Il loro è un rapporto di grande affetto e di vicinanza ma mentre lei dichiara che da parte sua non pensa possibile un nuovo futuro con lui, dall'altra la Gregoraci pensa che da parte sua possa esserci un sentimento.

" Penso non l'abbia presa bene, perchè lui è un uomo tutto d'un pezzo che non ama far vedere questo suo lato tenero ", ha sottolineato Elisabetta Gregoraci su richiesta di Alfonso Signorini. Il conduttore ha mostrato alla showgirl la "chicca di gossip" pubblicata sul settimanale Chi in cui l'imprenditore ha smentito categoricamente il racconto della sua ex moglie, bollandolo come fake-news. Tuttavia, Elisabetta Gregoraci è sembrata molto ferma nella sua dichiarazione e non ha fatto un passo indietro nonostante le parole del suo ex marito. " Effettivamente, durante il lockdown, visto che nessuno dei due aveva una relazione sentimentale dopo il divorzio, per il bene di Nathan Falco avevamo preso in considerazione l'idea di tornare insieme. Ma sono d'accordo con lei che tra noi non ci può essere un futuro insieme, anche se ci vogliamo ancora molto bene ", sono le parole di Briatore che ha riferito Alfonso Signorini a Elisabetta Gregoraci. Il conduttore questa mattina ha parlato direttamente con l'imprenditore, che dopo una prima smentita ha deciso di rettificare le sue parole, articolando meglio il trafiletto pubblicato mercoledì sul settimanale Chi, poche ore dopo la diretta di lunedì.