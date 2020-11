"Ti amo ancora, dovremmo risposarci", la Gregoraci rivela la proposta di matrimonio di Briatore

Il Grande Fratello Vip è spesso un luogo in cui i concorrenti si aprono e raccontano aspetti della loro vita fuori, spesso privatissimi. Ma la permanenza in Casa è un'esperienza unica e i vip spesso si dimenticano anche delle telecamere e così capita che rivelino piccoli e grandi segreti, come è accaduto a Elisabetta Gregoraci pochi giorni fa. La showgirl calabrese sta facendo un percorso molto particolare al Grande Fratello Vip, dove ha incontrato Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto subito un ottimo feeling, tanto da lasciare intendere, non troppo velatamente, che con lui potrebbe forse nascere in futuro qualcosa di più. Ma il racconto fatto a Giulia Salemi rivela qualcosa di nuovo e di inaspettato, che la Gregoraci non avrebbe nemmeno voluto rivelare e che ora potrebbe cambiare tutto.

La showgirl calabrese vive a Montecarlo insieme a suo figlio Nathan Falco, a breve distanza dal suo ex marito Flavio Briatore. Anche a Montecarlo in primavera è scattato il lockdown, anche se in modo diverso rispetto all'Italia. Nel principato, infatti, c'è stata una situazione più simile a quella italiana attuale, dove alle 20 scattava il coprifuoco e ognuno doveva restare in casa. Così hanno fatto anche la Gregoraci e Briatore, stando al racconto che la showgirl ha fatto alla Salemi. Questo ha permesso loro di trascorrere molto tempo insieme, come forse non facevano da diverso tempo. La nuova vicinanza e un rapporto che si è conservato pacifico e affettuoso tra loro ha fatto nascere nell'imprenditore l'idea di un nuovo matrimonio con la sua ex moglie. La Gregoraci ha spiegato di sentirsi ancora una famiglia con il suo ex marito, visto che insieme hanno avuto un figlio, e questo li legherà per sempre.