Gf Vip, la foto della Bruganelli e Magalli che fa infuriare la Volpe: "Dio li fa..."

Che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non abbiano una simpatia reciproca è, ormai, cosa ben nota. Le stilettate l'una contro l'altra e le occhiatacce sono ben visibili al pubblico del Grande fratello vip che segue la diretta del lunedì e del venerdì. Il pubblico sembra apprezzare le scaramucce tra le due e in tanti si chiedono dove finisca la reale antipatia e inizi il gioco delle parti. Una domanda che si fa ancora più forte nelle ultime ore, dopo la pubblicazione da parte di Sonia Bruganelli di una foto insieme a Giancarlo Magalli, noto "nemico" della sua collega di poltrona nel reality di Canale5. Da lì è nato uno scontro social, che ha coinvolto anche numerosi fan, che nel corso della serata si sono appassionati al botta e risposta tra le due.

Può una semplice foto scatenare un terremoto social? Sì, quando va a toccare delle corde particolarmente sensibili per gli amanti di un certo tipo di pettegolezzi, che abbondano su Twitter e su Instagram. " Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli e i suoi aneddoti ", ha scritto Sonia Bruganelli sotto lo scatto insieme al conduttore, realizzato in un noto ristorante romano. La moglie di Bonolis e Magalli sono amici? In realtà nessuno ricorda di aver mai visto una foto di loro due insieme e così è partito il tam tam mediatico. Sotto lo scatto dell'opinionista si sono scatenati i commenti. " Sei perfida ", ha scritto con ironia un noto giornalista televisivo, al quale la moglie di Bonolis ha risposto con finta incuranza. A chi le ha sottolineato i rapporti tesi, sfociati in una causa legale, tra la sua collega e Magalli, Sonia Bruganelli ha replicato: " Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri? ".