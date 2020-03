Francesco Monte ha scritto a Paola Di Benedetto prima del Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip ci sono Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto che, pur sembrando molto distanti tra loro, sono accomunate da un uomo: Francesco Monte.

L’ex tronista e modello tarantino è diventato famoso proprio per la sua partecipazione a Uomini e Donne dove, dopo aver corteggiato Teresanna ed essere stato rifiutato, ebbe l’occasione di sedersi sulla poltrona rossa. La Pugliese, quindi, decise di tornare nel dating show per riconquistare Monte che, dopo una serie di peripezie, la scelse e visse con lei un periodo fatto di alti e bassi.

A distanza di tempo, la Pugliese ha parlato con affetto della sua relazione con Francesco e, in un momento di confidenza con Paola Di Benedetto, si sono trovate a chiacchierare e condividere alcuni ricordi ed esperienze riguardanti proprio l’uomo con cui sono state in passato. Se Teresanna, infatti, ha conosciuto Monte agli esordi della sua carriera, Paola ha avuto modo di incontrarlo poco dopo la fine dell’amore con Cecilia Rodriguez e tra loro nacque la passione su L’Isola dei famosi.

Il loro, però, fu un flirt iniziato e finito in un battito di ciglio e, oggi che la Di Benedetto è serena e innamorata di Federico Rossi, non ha avuto problemi nel rivelare a Teresanna un retroscena riguardante il bel tarantino. Secondo quanto riportato da Paola, infatti, la storia con Francesco sarebbe finita per la gioia dei suoi genitori, ma poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, lui avrebbe sentito la necessità di mandarle un messaggio che le è apparso come una sorta di avvertimento.