Gf Vip, Francesco Sarcina nella Casa? Clizia Incorvaia tuona: "Se entra, vado via"

È appena calato il sipario sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo e Francesco Sarcina e il suo gruppo "Le Vibrazioni" hanno fatto il botto alla prestigiosa kermesse canora con la canzone presentata "Dov’è?". Grande acclamazione per Sarcina che è arrivato sino alla finalissima posizionandosi al quarto posto con il suo brano accattivante. Nonostante la lontananza fisica e affettiva dal cantante, l’ex moglie Clizia Incorvaia, reclusa dentro le mura della Casa più scrutata d'Italia, teme un tiro mancino dalla stessa redazione del Grande Fratello Vip e invoca la soluzione estrema: ritirarsi dal reality. Ai concorrenti, come da programma, viene dato settimanalmente un qualche compito, gara o esibizione particolare da svolgere nella serata della diretta con Alfonso Signorini e la platea dei telespettatori. Nelle ultime ore gli autori del programma di Canale 5 hanno assegnato ai partecipanti vip alcuni testi di brani famosi affinché essi potessero prepararsi in vista del serale di lunedì prossimo durante il collegamento televisivo con lo studio tv e il resto del mondo libero. Ma per uno strano gioco del destino, oppure, per lo zampino e il gioco beffardo di qualcuno, si è verificato che tra le canzoni selezionate apparisse anche un certo brano molto familiare a una inquilina in particolare. Clizia Incorvaia è letteralmente sobbalzata quando ha scoperto che tra i brani pervenuti a lei e ai suoi compagni di avventura vi è proprio un cavallo di battaglia del suo ex marito, Francesco Sarcina.

La reazione estrema di Clizia Incorvaia per l'entrata di Sarcina nella Casa del Gf Vip

Clizia Incorvaia è alquanto preoccupata da quando un uccellino le ha sussurrato che lunedì sera durante la diretta bisettimanale dovrà esibirsi nuovamente sul palco montato nel giardino della Casa per dilettarsi in una sorta di gara canora con gli altri coinquilini. Aristide Malnati, una delle autrici, ha comunicato ai personaggi vip che il palco predisposto non era ancora stato rimosso perché nell'appuntamento del serale imminente avrebbero dovuto sfoderare le loro doti canore ed esibirsi davanti al pubblico degli italiani. La bionda influencer appreso dalla produzione del reality show che nel ventaglio dei brani in programma è prevista anche la messa in gara della nota canzone "Dedicato a te" di una band a lei particolarmente familiare, Le vibrazioni, ha dato in escandescenza. Da quel momento un dubbio ha iniziato a insinuarsi nella mente della ex compagna di Sarcina, perseguitando a martellarla ossessivamente.