Clizia Incorvaia: "Con Sarcina c'era feeling, ma lui è malato"

Tiene ancora banco nella casa del Grande Fratello Vip la fine della storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il loro matrimonio è naufragato poco prima dell’estate 2019 ma gli strascichi di una relazione difficile e turbolenta – segnata dai tradimenti da una parte e dall’altra – non hanno mai fatto calare il sipario sulla vicenda. Nelle ultime ore, Clizia è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex marito e, durante una chiacchierata con Antonio Zequila, ha confessato che il feeling tra loro è sempre stato molto forte. Ma che questo non ha impedito che alla fine i due arrivassero ai ferri corti.

Complice il momento di relax nella sauna del Gf Vip, Antonio e Clizia si sono lasciati andare a confessioni più intime. Se da una parte Zequila si è dichiarato alla 33enne, dall'altra la bella influencer ha riportato l’attenzione sulla sua turbolenta relazione. Il matrimonio con il cantante Francesco Sarcina ha vissuto momenti di alti e bassi e dopo una prima crisi vissuta nell’autunno del 2018, momento nel quale era stata addirittura annunciata la separazione, i due si sono mostrati nuovamente insieme sui social – più affiatati che mai – a febbraio dello scorso anno. L’idillio è durato però poco e la coppia è scoppiata poco prima dell’estate con la separazione definitiva.