Gf Vip, gossip e pettegolezzi sconvolgono la Casa divisa in fazioni: "La nostra strategia è non parlare di voi"

La Casa è ormai divisa in due gruppi, che corrispondono alle due camere da letto nelle quali i concorrenti si sono divisi. La stanza blu e la stanza arancione sono ormai in conflitto, combattono una guerra fredda a colpi di scaramucce e di liti più o meno intense. La diplomazia ha regnato sovrana nella casa del Gf Vip e in alcuni frangenti si è cercato di negare l'esistenza di due gruppi distinti. Da una parte si considerano cani sciolti, dall'altra è chiaro ci sia un rapporto cameratesco e di protezione reciproca, che tuttavia Andrea Zelletta ha cercato di negare, slegandosi dall'idea che quello a cui lui appartiene sia un gruppo. Ha voluto mettere i puntini sulle i ma Alfonso Signorini, con i fatti, ha dimostrato la sussitenza di due fazioni contrapposte all'interno del Gf Vip. Lo scontro più importante degli ultimi giorni ha visto protagoniste Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando.

" Veniamo da due giorni di buona ma tante volte vedo separatismo con le porte chiuse. Io sono sempre stato nel gruppo dei non scelti, degli emarginati che tra loro si ritrovano ", ha dichiarato Tommaso Zorzi, che tra i concorrenti è solitamente quello che parla più fuori dai denti, creando le dinamiche del Gf e dando spunti per le discussioni della Casa. A Tommaso Zorzi ha replicato Elisabetta Gregraci, che ha affermato il contrario rispetto a quanto detto dall'influencer: " Io non mi sento un capobranco e ho chiarito con Guenda, non mi ci ritrovo perché non ho mai chiuso le porte ". Ponderata come sempre, Guenda Goria ha sostenuto l'idea del gruppo al Gf Vip che si autosostiene e si protegge, escludendo chi non ne fa parte, come lei: " La formazione del gruppo è spontanea per affinità, quello che è accaduto è che quando siano state colpite delle persone di quel gruppo c'è stato un attacco molto forte di chi è estraneo a quel gruppo ".