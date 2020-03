"Piangi? Sei solo un serpente...". Cala il gelo al Gf tra Licia e la Elia

Un momento di ilarità nella casa del Grande Fratello Vip si è trasformato in motivo di scontro tra Licia Nunez, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Per ammazzare la noia e occupare i momenti in cui non si ha nulla da fare, la Volpe, la Elia e Paola Di Benedetto hanno iniziato a scherzare imitando alcuni coinquilini. Valeria Marini e Licia Nunez sono state prese di mira dalle tre donne che, ironicamente, hanno riproposto in maniera sarcastica il loro modo di alzarsi dal letto ogni mattina.

Questo modo di prendersi e prendere in giro, però, non è stato apprezzato dalla Nunez che, correndo in confessionale, si è sfogata tra le lacrime. “ Sono stanca, stanca di sentire delle voci, stanca di sentire alcune dinamiche che non mi appartengono, perché devo accettare questa ipocrisia? – ha detto Licia - . Antonella, Adriana e Paola commentano cose che non mi fanno per niente ridere, come mi sveglio, come dormo... ”.

Lo sfogo dell’attrice, poi, è andato avanti e rimproverando Sara Soldati, che si era divertita insieme alle altre, ci ha tenuto a farle delle precisazioni. “ Io non c’ero, ma voi eravate consapevoli che c’ero e potevo sentire – ha spiegato Licia mostrandosi molto infastidita - . Io non sono in una atmosfera serena con quelle persone e, per questo motivo, me ne sono andata via [...] La situazione bisogna vederla da altri punti di vista [...] L’educazione vuole che, consapevoli del fatto che la nostra comunicazione è pari a zero, non dovete giocare sulla mia persona perché quello scherzo passa come uno scherno e non va bene! ”.