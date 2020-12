Gf Vip, Maria De Filippi "entra" in Casa per Zorzi: "Lavorerai con me..."

Maria De Filippi si è collegata dallo studio di Amici con lo studio di Cinecittà del Grande Fratello. " Mi appassionano le storie umane ", ha detto Maria De Filippi ad Alfonso Signorini, prima di rivelare che il suo concorrente preferito di quest'anno è Tommaso Zorzi. Ed è proprio per lui che la conduttrice è stata invitata per una sorpresa.

" Ciao Tommy, come stai? Sono contenta di conoscerti, non è uno scherzo ", ha detto Maria De Filippi in apertura di collegamento con Tommaso Zorzi, incredulo di trovarsi davanti la conduttice. Nei giorni precedenti, Tommaso ha manifestato la sua simpatia per la De Filippi, dicendo che per lei avrebbe fatto anche le fotocopie. Detto, fatto. Tommaso Zorzi è stato messo alla prova per rompere il ghiaccio. All'influencer è stato chiesto di fare alcune fotocopie per la conduttrice ma nonostante l'emozione di avere davanti la De Filippi, è riuscito nel suo intento e così ha ricevuto la promessa di poter fare uno stage nella sua redazione come addetto alle fotocopie. Al di là dello sketch, Maria De Filippi è stata coinvolta per rassicurare l'influencer e ha esaltato i suoi punti di forza, sponandolo ad andare avanti e a mettere in luce tutti i suoi lati, anche quelli nascosti.

" Ti dico la verità, all'inizio non mi eri simpatico, poi ti ho guardato con oggi diversi. All'inizio fai la parte dell'arrogante e dello sprezzante, quindi ho capito che poteva essere una corazza. Poi ho iniziato ad apprezzare vari aspetti del tuo carattere. Sono convinta ci sia una parte del tuo carattere che nessuno ha visto, che spesso mascheri. Sono convinta che questa tua fragilità sia positiva. Ho scoperto che fai una vita regolarissima, che come me discuti solo quando stimi una persona e che ti piace discutere per far pace. Da un po' di tempo non ti fidi delle persone e questo è un problema serio. Però vorresti una proposta di matrimonio da manuale ", ha detto Maria De Filippi parlando con Tommaso, tremante per l'emozione. " La tua paura di non essere un bravo figlio non esiste. Assolviti, le persone a volte possono sbagliare ma non lo fanno sempre per ferire ", ha concluso la conduttrice.

Dopo la sopresa a Zorzi, Maria De Filippi ha fatto una rapida incursione anche nella Casa per salutare anche gli altri vip e ha commentato il regalo particolare ricevuto da Andrea Zelletta da parte di Natalia Paragoni nel giorno di Natale. Sia Zelletta che Natalia sono mati mediaticamente nel programma di Maria De Filippi, che ha dimostrato di conoscerli molto bene.