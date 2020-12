La confessione di Tommaso Zorzi su Oppini: "Sono innamorato di lui"

Che tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si fosse instaurato un legame profondo lo si era capito da tempo. Ora però, dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello del figlio di Alba Parietti, l'influencer ha trovato la forza di confessare quello che fino ad oggi aveva tenuto segreto. A spingerlo a svelare il suo interesse è stato Cristiano Malgioglio durante una chiacchierata privata nella quale i due concorrenti si sono confessati.

Sin dal loro ingresso al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e Francesco hanno stretto un legame sincero e profondo fatto di complicità, amicizia ma anche scontro. I due non si sono risparmiati litigate infuocate e confronti accesi, ma alla fine hanno sempre saputo di poter contare l'uno sull'altro. Un'amicizia nata di fronte alle telecamere che si è però interrotta, momentaneamente, con l'uscita improvvisa di. Nell'ultima diretta il figlio della Parietti ha annunciato il suo ritiro e poco prima della fine della puntata ha salutato i compagni varcando la porta rossa per tornare dalla sua famiglia.

Un addio atteso - sul quale Oppini stava meditando da giorni - ma che ha lasciato nello sconforto totale l'amico Tommaso. Nelle scorse ore Tommaso Zorzi si è fatto travolgere dalla tristezza e Cristiano Malgioglio, accortosi del suo momento di difficoltà, ha voluto parlare privatamente con lui. Quello che ne è scaturito è una vera e propria confessione. " Io l'ho percepito - ha detto Malgioglio a Tommaso Zorzi con la voce rotta dall'emozione - tu ti sei innamorato di Francesco. Ho vissuto i tuoi drammi più di una volta. Purtroppo il nostro problema dell'innamorarci di persone etero, persone come Francesco, è che loro non ti potranno dare altro che amicizia ".