Gf Vip, il marito della Volpe demolisce Denver: "Non capisce quando è il momento di fermarsi"

Ci siamo lasciati alle spalle il Grande Fratello Vip 4 già quasi due settimane fa ma l'onda lunga del reality più surreale degli ultimi anni, a causa del vizio imposto dal coronavirus, continua ad alimentare gossip e chiacchiericcio a causa delle dinamiche che si sono create all'interno della Casa. In particolare, è la simpatia tra Adriana Volpe e Andrea Denver ad aver alimentato più di qualche pettegolezzo. Ma se da una parte Adriana Volpe e il marito cercano di smorzare la polemica, dall'altra Andrea Volpe quasi la fomenta e continua ad alimentare la malizia di tutti quelli che, in gran numero, hanno sognato che tra la conduttrice e il modello nascesse qualcosa.

Che tra Denver e Adriana Volpe ci fosse una forte intesa è innegabile. L'amicizia che hanno stretto all'interno della Casa sembra essere molto forte, fatta di un feeling reciproco e di grandissima stima. Finché Adriana non è uscita per il grave lutto in famiglia, il rapporto era quasi indissolubile, vissuto nella quotidianità di un ambiente diventato quasi familiare. Questo aveva dato adito a numerose ipotesi da parte dei loro fan, che avevano visto in loro una possibile coppia. Tanti i complimenti da parte di Andrea Denver nei confronti di Adriana Volpe, che ha sempre cercato di minimizzare visto che a casa c'erano ad aspettarla un marito e una figlia. Nemmeno il modello veneto, in realtà, è single, visto che si dice felicemente fidanzato con una bellissima modella americana. Eppure, anche poche ore fa e a distanza di tempo dalla fine dell'esperienza del Grande Fratello Vip 4, Andrea Denver ha ribadito il suo apprezzamento verso la Volpe. L'ostacolo tra loro sembra essere l'età e l'evidente impegno di Adriana Volpe, perché altrimenti Denver ha ammesso che si sarebbe sentito destabilizzato. Nelle sue interviste ha comunque parole di rispetto nei confronti di Roberto Parli, marito della conduttrice, e nei confronti della relazione.