Gf Vip, la Volpe riceve una lettera dal marito: "Ricordati le promesse"

In quasi due mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip è inevitabile che tra i concorrenti si siano stretti legami più o meno forti. Sono molte le amicizie che sono nate tra le mura di Cinecittà, alcune più forti di altre. Tra le più solide sembra esserci quella tra Adriana Volpe e Andrea Denver.

Tra la conduttrice e il modello sembra esserci una fortissima complicità, che si esprime nei piccoli gesti di ogni giorni. Sguardi complici, risate e tanto tempo trascorso insieme hanno permesso di cementare un rapporto che potrebbe durare anche all'esterno della Casa. La loro vicinanza ha fatto sì che si scatenasse un mormorio tra gli altri concorrenti ma, soprattutto, sui social. Sono tantissimi quelli che sperano in un avvicinamento sentimentale tra Adriana e Andrea, nonostante i due siano felicemente impegnati con altre persone. Quello che emerge dal rapporto tra loro è un'amicizia sincera e molto fraterna, frutto di una convivenza forzata 24 ore su 24 da ormai due mesi. Andrea Denver non ha negato l'avvenenza della Volpe, che potrebbe essere la sua donna ideale, così come la conduttrice ha espresso il suo apprezzamento verso il modello.

Se nella Casa la vicinanza tra i due viene vissuta con grande leggerezza, senza malizia o doppi fini, all'esterno della stessa il tutto appare amplificato. Il marito di Adriana Volpe ha più volte espresso la sua contrarietà, soprattutto per come l'amicizia tra la moglie e il modello viene commentata. Alfonso Signorini ha, quindi, deciso di far recapitare ad Adriana Volpe una lettera di Roberto Parli, nella quale l'uomo ha espresso tutto il suo amore a sua moglie ma l'ha anche messa in guardia verso quanto sta succedendo all'esterno della Casa. " Ricordati le promesse prima di entrare nella Casa, a volte mi sembra che per te siano lontane. Proteggersi dal gossip ma i piccoli gesti dall'esterno sono molto più grandi e mi hanno messo a disagio. Il ballo, il bellissimo calendario... Io e Giselle ti aspettiamo fuori e ti amiamo ", ha scritto Roberto nella sua lettera alla moglie.