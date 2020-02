Gf Vip, Pago rivede Serena e non trattiene le lacrime: "Non ci lasciamo più"

Nuovo capitolo della relazione tra Pago e Serena Enardu che si scrive all'interno della casa del Grande fratello Vip 4. A pochi giorni dall'inizio del reality, Serena Enardu non è riuscita a convincere il pubblico a farla entrare nella Casa ma ha potuto incontrare Pago e parlare con lui dopo tanti mesi durante i quali i due si erano allontanati dopo Temptation Island.

Durante il programma delle tentazioni, Serena Enardu si era avvicinata tantissimo a uno dei single e questo aveva indispettito a tal punto il cantante sardo, ferito e umiliato nel suo orgoglio. Il comportamento della sua donna è stato troppo irrispettoso nei suoi confronti e quel programma sembrava aver determinato la fine della loro relazione, che durava ormai da molti anni. Dopo la fine di Temptation Island Vip, Pago non aveva più voluto vedere Serena Enardu se non una volta, ma quello non era bastato a chiarire la loro situazione. L'amore tra i due non è mai tramontato e Pago lo ha dimostrato in più di un'occasione dentro la Casa, anche quando ha incontrato Serena.

L'idea che la sua fidanzata potesse entrare alla seconda puntata da un lato lo tentava e lo rendeva felice ma dall'altra lo preoccupava. " È troppo presto ", aveva detto il cantante a quella che in quel momento era la sua ex fidanzata, ma nei suoi occhi si leggeva il forte amore che ancora provava per la donna che per tanti anni è stata al suo fianco. Sono passate diverse settimane, Serena ha parlato spesso di Pago e lo stesso ha fatto il cantante, parlando con i suoi coinquilini. Il sentimento di Pago non è mai scemato e il cantante ha trovato il modo di esprimerlo e di esternarlo scrivendo una canzone che parla della sua donna, dedicata a loro due.

Bendato e disorientato, Pago è stato condotto da Alfonso Signorini nella stanza privé dove ha incontrato Serena Enardu, che è arrivata alle sue spalle mentre il conduttore faceva ascoltare al cantante un riassunto di ciò che lui ha detto negli ultimi giorni sulla sua donna. Per Pago è stato inevitabile piangere, non è riuscito a trattenere le lacrime nel sentire ciò che lui stesso ha detto su Serena, che poco dopo lo ha sbendato. I due si sono stretti in un abbraccio lungo e appassionato, che si è concluso con dei rapidi baci sule labbra. " Sono stanco anche io, molto... Non ci lasciamo più ", ha detto Pago a Serena guardandola negli occhi. " Devi fare la brava ", ha ripetuto l'uomo alla donna guardandola negli occhi. " Io quando uscirai ti devo dire un sacco di cose, ci sono cose che ancora non sappiamo. Non ci siamo ancora conosciuti veramente" , ha detto Serena con la voce rotta dalla commozione. Pago Ancora non sa che Serena è arrivata per restare, non solo nella sua vita ma anche nella Casa, per condividere con lui questo percorso così importante.

"Il mio desiderio è stare 24 ore su 24 con lui", ha detto Serena prima di fare il suo ingresso ufficiale nella Casa. Mentre Pago è ancora chiuso nel confessionale e Serena attende di entrare, ai concorrenti viene mostrato il momento del loro incontro. "Sono follemente innamorati", commentano in coro i concorrenti su richiesta di Alfonso Signorini. "Se c'è questa passione dev'essere vissuta, al di là delle paure", ha detto Antonella Elia con grande trasporto. Complimenti per il comportamento di Pago, capace di perdonare la sua donna, sono arrivati dai due uomini più maturi della Casa, Michele Cucuzza e Fabio Testi, anche se quest'ultimo è andato più con i piedi di piombo. Grande entusiasmo nella Casa alla notizia che Serena è una nuova concorrente, anche da parte di Pago, che non riesce a trattenere il sorriso.