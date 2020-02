Gf Vip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ​si lasciano andare a baci e carezze

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si stanno avvicinando sempre di più. Il feeling nato tra i due sin dal loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si sta pian piano consolidando e i due sono sempre più vicini. Nel corso della festa svoltasi nella casa nella serata di sabato scorso, Clizia e Paolo si sono concessi un ballo decisamente intimo. Un abbraccio lungo e avvolgente, carezze e baci finali hanno scaldato la piovosa notta del Grande Fratello Vip.

Paolo Ciavarro non ha mai nascosto di provare un certo interesse per la bella influencer. Quest'ultima, in una recente confessione fatta a Rita Rusic, ha svelato di provare "un certo interesse" per il giovane figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Quest'ultima è entrata nella casa del Gf Vip nel corso dell'ultima diretta e ha dato la sua benedizione ai due ragazzi. Sembra che questo abbia accelerato l'avvicinamento tra i due che, sempre di più, si fanno vedere l'uno accanto all'altro.

Tra balli e giochi sfrenati il sabato sera degli inquilini della casa è trascorso all'insegna della musica anni '90. Proprio durante una delle più belle canzoni d'amore di Claudio Baglioni, "Mille giorni di me e di te", Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono avvicinati. La coppia, sotto la pioggia, si è lasciata andare in un ballo lento, stretti in un abbraccio denso di sentimento. Tra carezze e sguardi languidi, la coppia è rimasta abbracciata per lunghi minuti fino alla fine del brano quando, complice il grande feeling tra loro, sono arrivati anche due teneri baci.