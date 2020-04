Gf Vip, Paolo Ciavarro: "La mia vittoria? Clizia"

Paolo Ciavarro è stato uno dei grandi protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è rimasto nella Casa per ben tre mesi e alla fine si è aggiudicato il secondo posto. Il 28enne sembra aver infatti conquistato tanti telespettatori del reality che hanno fatto il tifo per lui e per la bellissima storia d'amore nata tra le mura di Cinecittà con l'influencer siciliana, Clizia Incorvaia.

Sin dall’inizio, infatti, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno dimostrato di provare una grande attrazione fisica e un interesse reciproco. Così, dopo l’imbarazzo iniziale, i due hanno smesso di nascondersi e, dopo circa 30 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, si sono lasciati andare ad una passione travolgente che non è passata di certo inosservata. In piena notte, infatti, si sono gettati in piscina e baciati appassionatamente, non facendosi mancare abbracci e carezze. La ciliegina sulla torta, infine, è stata l’approvazione dei loro compagni di avventura.

Ora, chiuso una volta per tutte il capitolo del Grande Fratello Vip, la relazione tra la modella e Paolo Ciavarro può finalmente cominciare lontano dalle telecamere. Non prima però di un periodo di isolamento forzato, reso più sopportabile dalle tante chiamate e videochiamate che la neo-coppia si tiene per loro, finalmente lontano da occhi indiscreti. Clizia infatti è in Sicilia assieme alla figlia Nina, nata dal suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, mentre Paolo è nella sua abituazione romana.

La love story, nata sotto i riflettori del reality, ha quindi qualche difficoltà a svilupparsi, ma sembra che Paolo sia pronto per affrontare l’attesa. Così, durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, l'ex gieffino ha ripercorso la sua recente esperienza televisiva e, ovviamente, il tema più caldo è stato proprio quello relativo a questa storia d’amore nata fra le mura della Casa. Con riferimento alla conoscenza con la sua Clizia, ha affermato: "È stata la mia vittoria più importante, ce lo siamo detti anche ieri sera io e Clizia. Ed è una vittoria bellissima anche perché inaspettata. [...] Appena potrò uscire correrò da lei. Per quella birretta al tramonto che vorrà dire poter stare senza mascherina. [...] È tutto in salita, vero, E noi faremo questa scalata. Io continuo il mio Grande fratello a casa di mamma. Certo, nella casa la luce era sempre accesa e quando l’altra notte ho spento la luce mi sono quasi commosso" , ha concluso Paolo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?