Gf Vip, Pretelli asfalta ancora la Gregoraci: "Mi ha rottamato? Ma se nemmeno mi ha usato.."

Il capodanno di Canale5 quest'anno è stato affidato in extremis al Grande Fratello Vip. In conduzione, come sempre, Alfonso Signorini, chiamato a guidare il vipponi e gli italiani nel nuovo anno. Ovviamente la puntata di San Silvestro è stata rivoluzionata rispetto a come i telespettatori sono abituati a conoscere il reality, che per l'occasione si è trasformato in una serata evento. Nessuna dinamica verrà affrontata nel corso della serata, nessuna lite e nessun amore verrà analizzato in studio e commentato dai concorrenti. Fino a ben oltre la mezzanotte, infatti, la serata sarà scandita da balli, canti ed esibizioni dei concorrenti in Casa e di quelli già eliminati. Tuttavia, in apertura di puntata non è mancato un momento di imbarazzo che ha visto coinvolti Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Il conduttore ha voluto iniziare la serata con una velocissima clip sui momenti più forti degli ultimi giorni nella Casa e tra questi c'è stata anche una bollente serata in piscina di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Tra i due il feeling è stato forte fin dall'ingresso dell'influencer italo-persiana nel reality. Nella Casa, tuttavia, era ancora presente Elisabetta Gregoraci, con la quale la Salemi non ha avuto un buon feeling. Forse per gelosia reciproca, visto il trascorso di Pretelli con la showgirl calabrese e l'interesse dimostrato fin dal principio, forse per acredini passate, ma tra le due ci sono stati spesso scontri. Una volta uscita la Gregoraci, per la Salemi c'è stato campo libero per approfondire la sua conoscenza con Pierpaolo Pretelli. Ci sono stati lunghi giorni di conoscenza tra i due, lunghe ore di chiacchiere e poi sguardi sfuggenti e intensi.