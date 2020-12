"Lasciati andare". E la piscina si fa bollente per Pretelli e la Salemi

Bagno in piscina “bollente” per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che ormai fanno coppia fissa nella casa del Grande Fratello Vip. A tarda notte i due insieme ad altri coinquilini della Casa hanno deciso di fare una nuotata in piscina, ma si è subito compreso che per loro era qualcosa di diverso tanto che in pochi minuti sono rimasti soli.

Baci, coccole e carezze sempre più languide per i due che si sono lasciati letteralmente andare complice la regia che per tutto il tempo ha lasciato le telecamere su di loro per “spiare” ogni movimento. I “Prelemi”, come sono stati nominati dai fan nel web, a quanto pare sono sempre più intimi e giorno dopo giorno approfondiscono la loro conoscenza non soltanto a parole.

Quella che sembrava una coppia nata per caso e a detta delle malelingue a favore di telecamera si sta invece rivelando qualcosa che va oltre. Il bacio appassionato che i due si sono dati, nonostante ricordi molto quello che Pretelli si era scambiato con la Gregoraci qualche settimana fa, assume invece un carattere diverso almeno dai discorsi che hanno fatto. “ Io sono felice ”, ha sussurrato la Salemi. “ Anch’io, sono proprio sereno ”, conferma Pretelli.

I due poi, quando la situazione e gli abbracci si sono fatti più bollenti, hanno deciso di spostarsi in Casa e hanno continuato le loro chiacchiere nella vasca da bagno. “ Io non voglio rivivere assolutamente ciò che ho già vissuto, anche se sono situazioni diverse, ma da una parte non riesco a frenarmi ”, ha sottolineato Giulia Salemi, riferendosi alla sua precedente relazione con Francesco Monte. “ Lasciati andare… ” è stato il consiglio di Pretelli che ormai ha sciolto ogni riserva anche nei confronti di Elisabetta Gregoraci di cui si era dichiarato “molto preso” solo qualche settimana prima.

Fan in visibilio per questa nuova storia, la prima in questa edizione del Grande Fratello Vip, che promette svolte davvero piccanti anche in previsione dello speciale di Capodanno dove complice sicuramente qualche brindisi in più, la situazione potrebbe diventare ancora più hot tra i due.