Gf Vip, il prolungamento scuote i concorrenti: "Il nostro cuore è dilaniato"

La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip ha destabilizzato i giocatori all'interno della Casa. Molti dei concorrenti hanno manifestato l'idea di lasciare il reality all'idea di non trascorrere le feste insieme ai parenti, soprattutto dei figli. Il gioco sarebbe dovuto finire il 4 dicembre ma la produzione ha deciso di prolungare il Gf Vip fino a febbraio, causando profonde crisi nei vip. Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini ed Enock Barwuah sono tra quelli che hanno manifestato maggiori perplessità nel proseguo del gioco. Tutt'oggi Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che la sua mancanza più grande è il figlio Nathan Falco, ma come lei anche Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli hanno a casa figli piccoli che vorrebbero riabbracciare.

" Dobbiamo restare per fare compagnia ai telespettatori, ma il nostro cuore comunque è un po' dilaniato perché i 6 della figlia di Dayane non tornano più, gli 80 di mia madre non tornano più ", ha detto Maria Teresa Ruta, riassumendo il sentimento di tutta la Casa. I concorrenti hanno ancora qualche giorno di tempo per decidere il da farsi. Pare, infatti, che allo scadere del primo contratto, il 4 dicembre, i concorrenti possano essere liberi di lasciare il Gf Vip in qualunque momento senza cadere in penali che, invece, sono previste in caso di abbandono in condizioni normali. Una clausola che ha tranquillizzato molti dei concorrenti, che si sentono più liberi di prendere decisioni.

Il pensiero di trascorrere il Natale all'interno della Casa spaventa i ragazzi ma Alfonso Signorini ha garantito loro che non saranno soli e abbandonati ma che verrà trovato il modo di far avere un contatto ai concorrenti. Alla notizia, i vip sono stati attraversati da un'onda di entusiasmo e hanno ipotizzato alcune possibilità, tra le quali la stanza degli abbracci e le videochiamate. La preoccupazione dei vip che sono entrati in gioco ai primi di settembre è quella di non riuscire ad arrivare fino alla fine del gioco perché senza energie, al contrario dei nuovi ingressi che ci saranno da qui a dicembre (ben 10). L'idea di veder spostato il traguardo di due mesi, infatti, ha fatto svanire le ambizioni di vittoria per molti di loro mentre ad alcuni ha dato nuova linfa per andare avanti. Per il momento, delle quattro persone che hanno varcato la porta rossa in un secondo momento, sono rimasti solamente Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Giacomo Urtis è entrato in Casa come ospite ma potrebbe ben presto trasformarsi in un concorrente, mentre in serata dovrebbe entrare anche Cristiano Malgioglio, che per i vip sarà un ospite ma, in realtà, sarà un concorrente a tutti gli effetti.