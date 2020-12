Gf Vip, Pupo mette in guardia la Casa: "Attenti, Dayane è stratega"

Rosmello contro tutti. Così i fan chiamano Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, le due amiche inseparabili che sembrano aver creato una rottura con il resto della Casa. Negli ultimi giorni ci sono state molte discussioni tra loro e i coinquilini, che non apprezzano più il modo di fare delle ragazze, soprattutto da parte della brasiliana, che secondo gli altri concorrenti sarebbe incoerente e scorretta nei suoi comportamenti. L'altra accusa mossa dagli altri ragazzi è che Rosalinda sia succube di Dayane e per le due ragazze l'atteggiamento della Casa contro di loro può derivare da una percezione di forte apprezzamento da parte del pubblico a casa. La Casa, al contrario, pensa che le due ragazze siano convinte di questo amore da parte dei fan, che le farebbe sentire superiori.

" Io da quando sono entrata sono sempre stata me stessa, con i miei alti e i miei bassi. Tanti non hanno mai scavato nel mio profondo per capirmi, quindi non c'è interesse. Dall'altra parte convivere da tre mesi con le persone ci sono momenti in cui stai bene e altri in cui stai male. Io sono una donna molto libera e io devo avere il colpo di fulmine. Non devo pregare per avere un rapporto ", ha detto Dayane rispondendo a Signorini che confermava l'atteggiamento incoerente della brasiliana. " Dayane è così. Se vuoi la accetti. Altrimenti puoi pensare che lei, essendo molto intelligente, sia una giocatrice. Io l'ho accettata ", ha detto Rosalinda rispondendo alle accuse di essere succube della brasiliana.