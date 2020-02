Gf Vip, scoppia la rissa tra Valeria Marini e Antonella Elia

Sale la tensione nella casa del Grande Fratello Vip e tra Valeria Marini e Antonella Elia è scoppiata una vera e propria rissa che ha fatto insorgere il web.

Dopo i primi litigi, dovuti ad una antipatia reciproca tra le due donne, la situazione è peggiorata nelle ultime ore quando la Elia, provocata ancora una volta, si è scagliata contro la Marini dandole uno spintone. Valeria, infatti, stava discutendo con Antonio Zequila riguardo il compito dato loro dal Gf Vip e, non appena Antonella le si è avvicinata, la showgirl ha iniziato a sventolarle in faccia il rosario.

“ La smetti!? Hai rotto i cogl....! ”, le ha urlato la Elia avvicinandosi con il volto a quello della nuova concorrente del reality show. Ma, nonostante Zequila si sia messo in mezzo per evitare che potesse succedere qualcosa di più grave, il suo intervento è valso a poco e Antonella ha dato uno spintone a Valeria. “ Mi ha messo le mani addosso! ”, ha iniziato ad urlare la Marini, spiegando agli altri di essere stata aggredita per aver mostrato il rosario.

“ Io sono un’indemoniata? Sparisci ”, ha continuato ad sbraitare Antonella che, da giorni, si sente accusare da Valeria e da Fernanda Lessa di essere “indemoniata”. “ Grande Fratello hai visto? Mi ha messo le mani addosso – ha proseguito la Marini, invocando l’intervento immediato di qualcuno - . Ragazzi, mi ha dato una spinta sul seno, mi ha fatto pure male! ”. Ma la Elia non si è placata. “ Sì, vaglielo a dire che ti ho dato una spinta! – ha urlato ancora Antonella, mentre Valeria sosteneva che le avesse dato una vera e propria “botta” - . Ma non l’hai sentita perché hai solo plastica in quelle tette! Non hai sentito un ca..o ”.

A sedare gli animi ci hanno pensato Fabio Testi e Antonio Zequila: i due hanno diviso le donne e le hanno allontanate, provando ad ascoltare gli sfoghi di entrambe e a tranquillizzarle. Sul web, intanto, si è scatenata la polemica e, dopo quanto successo, sono tanti gli spettatori che chiedono al Gf Vip la squalifica di Antonella Elia.

Visti i provvedimenti presi con Salvo Veneziano e, in ultimo, con Clizia Incorvaia, il popolo della rete esige che anche nei confronti dell’ex volto di Non è la Rai venga presa una decisione dura ed insindacabile, e che Antonella venga immediatamente allontanata affinchè nessun tipo di atteggiamento violento venga in alcun modo giustificato.