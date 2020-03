Gf Vip, scontro tra Antonella Elia e Antonio Zequila: “Sei patetico”

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip e, nelle ultime ore, Antonella Elia e Antonio Zequila sono stati protagonisti di un acceso scontro.

La Elia, che in questa edizione del reality show è stata una delle concorrenti più fumantine di sempre, non ha risparmiato nemmeno Zequila con il quale, almeno fino a qualche tempo fa, sembrava fosse riuscita ad instaurare una solida amicizia. Ma anche questo rapporto ha iniziato a vacillare dopo l’ultima dimostrazione dell’attore che, al riparo da occhi indiscreti, pare abbia fatto un appello al pubblico italiano affinchè Antonella venga eliminata alla prossima nomination.

Ma alla Elia, cui non sfugge mai nulla, questo comportamento non è andato giù e, alla prima occasione, non ha esitato a scagliarsi contro il coinquilino. Mentre molti dei concorrenti del Gf Vip erano concentrati in cucina, Teresanna Pugliese si è accorta di uno strano silenzio da parte di Antonio e, prendendolo in giro, gli ha fatto notare: “ Oggi ti vedo aggressivo, come mai? Cos’è successo? ”.

Zequila, che in un primo momento non ha colto l’ironia della coinquilina, ha replicato: “ Secondo me si confonde l’aggressività con l’educazione, è diverso ”. Ma, proprio mentre Teresanna gli faceva presente che il suo appunto era sarcastico, Antonella Elia è intervenuta a gamba tesa scatenando lo scontro con Antonio. “ Nella stanza vicina fai gli appelli perché mi mandino fuori dalla Casa del Grande Fratello – ha sbottato la concorrente - . Antonio sei patetico! ”.