Gf Vip, Serena Enardu choc contro gli ospiti: "Dovrebbero incendiarli"

L'ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello è stato piuttosto controverso. Durante la prima settimana, infatti, il pubblico con il televoto aveva bocciato quest'ipotesi ma appena poche settimane dopo, l'imprenditrice sarda è potuta entrare nel reality addirittura come concorrente. La maggior parte degli altri concorrenti del Gf Vip non vedono di buon occhio la sua presenza e la stessa Serena non fa nulla per entrare in sintonia con il resto della Casa e con il pubblico. Una delle sue ultime esternazioni ha fatto molto discutere, tanto che molti telespettatori hanno chiesto provvedimenti contro di lei.

Serena Enardu è stata protagonista dell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello e lo sarà anche della prossima. La sua relazione con Pago è al centro delle polemiche nonostante i due si siano felicemente ritrovati all'interno della Casa nonostante le molte divergenze che ancora non riescono ad appianare. Durante l'appuntamento di lunedì sera, Pago e Serena hanno ricevuto la visita in Casa di Pedro, fratello del cantante sardo, che ha riferito di alcuni like messi da Serena ad Alessandro Graziani. Lui è il tentatore che avrebbe fatto scoppiare definitivamente la coppia durante Temptation Island Vip, con il quale la Enardu avrebbe avuto atteggiamenti intimi che, però, non si sarebbero mai evoluti in un tradimento vero e proprio per Pago.

Il like incriminato è quello a uno scatto di Graziani a torso nudo, nel quale il ragazzo mette in mostra un fisico coriaceo e scolpito. Questo non ha senz'altro fatto piacere a Pago, che ha espresso il suo nervosismo nei confronti di Serena prima di scusarsi per i modi avuti. Ne è scaturito un grosso litigio, durante il quale Serena Enardu non ha esitato a scagliarsi contro Pedro, colpevole di aver minato il piccolo equilibrio ritrovato tra lei e Pago con la sua rivelazione. Nel frattempo, la coppia all'interno della Casa sta cercando di ritrovarsi, di ristabilire quella sintonia che con così tanta difficoltà erano riusciti a riavere dopo i tanti mesi di lontananza, nonostante entrambi siano di nuovo molto dubbiosi.

Serena Enardu è stata particolarmente colpita dalle parole e dal gesto di Pedro ma soprattutto è rimasta impressionata dalla reazione di Pago, che si è dimostrato molto geloso nei suoi confronti, quasi possessivo. Il cantante è arrivato a chiedere a Serena di stare lontana da Licia Nunez perché l'attrice potrebbe provarci con lei. Dopo aver scherzato su questo proprio con Licia, nelle scorse ore Serena si è sfogata con Clizia Incorvaia, con un'invettiva contro quelli che entrano nella Casa. Ha utilizzato parole molto violente, che i social non hanno perso tempo a sottolineare. " Le altre persone dovrebbero proprio incendiarle, quelle che vengono qui ", si sente dire da Serena nel video riportato da Deianira Marzano. Signorini parlerà anche di questo? Intanto il conduttore è pronto a raccontare " dirompenti verità " sul rapporto di Serena con Alessandro Graziani, intervistato da Signorini.