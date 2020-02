Gf Vip, Serena è una stratega? Il pubblico è pronto a votarne l'uscita

Cos'è successo a Pago? È quello che si chiedono i tanti telespettatori del Grande Fratello Vip, che hanno visto il concorrente spegnersi da quando è entrata nella Casa la sua compagna Serena Enardu. Il cantante sardo era uno dei concorrenti più amati del reality, capace di creare dinamiche e di interagire con tutti gli altri partecipanti ma da quando c'è Serena il suo comportamento è cambiato radicalmente.

Sui social è evidente il cambio di atteggiamento da parte del pubblico, che fino a due settimane fa considerava Pago tra i suoi preferiti. Adesso non si contano i tweet da parte di chi promette alla coppia di votarne l'esclusione alla prima nomination utile, proprio perché sembra che i due si siano completamente isolati dal resto della Casa. La stessa percezione ce l'hanno gli altri concorrenti, che non hanno accolto con piacere l'ingresso di Serena Enardu. Il più duro con la coppietta è stato Fabio Testi, uno dei veterani del gioco, che dall'alto della sua esperienza di vita ha definito inopportuno il comportamento dei due: " Ridicoli, i cartonari della stazione Termini, se vogliono scopare vadano a casa." Anche Andrea Denver ha espresso le sue perplessità e ne ha parlato direttamente con Serena: " Secondo me non saresti dovuta entrare, se lo avesse fatto la mia fidanzata, non mi sarei sentito a mio agio con gli altri. " In effetti, Pago ha quasi del tutto interrotto le interazioni con gli altri concorrenti, anche con quelli con i quali sembrava avere più feeling.

Serena, dal canto suo, sembra non abbia mai iniziato a stringere un rapporto con i suoi coinquilini. Da quanto raccontano i concorrenti, l'imprenditrice sarda non ha mai manifestato la volontà di conoscere e di interagire, come sarebbe logico aspettarsi essendo entrata in gioco. Serena Enardu non si è integrata e non ha intenzione di integrarsi, trascorre le giornate al fianco di Pago e lo segue in ogni sua attività, risultando sgradevole sia al pubblico a casa che agli altri inquilini, che mal sopportano questa situazione. Da lunedì anche Serena potrà essere nominata e non è da escludere che sia proprio lei uno dei nomi fatti dalla maggior parte degli altri inquilini.