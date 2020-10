"Chi c... sei? Ma donna di che?". Ora Enock aggredisce Guenda Goria

Doveva succedere ed è successo. Guenda Goria, l'unica nella Casa, ha ripreso il discorso sull'infelice esternazione di Mario Balotelli, entrato venerdì sera per una sorpresa a suo fratello Enock. La battuta sessista del calciatore ha scosso il pubblico a casa ed evidentemente anche Guenda, che domenica ha trovato il momento giusto per esternare il suo disagio ma senza ricevere solidarietò da parte della Casa, se non da Tommaso Zorzi. Tutto è nato proprio per un'idea dell'influencer, che per animare la giornata ha proposto giocare a "padroni e maggiordomi". Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Dayane Mello e Massimiliano Morra erano entusiasti ma a mettere i bastoni tra le ruote al gioco ci hanno pensato Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta ed Enock Barwuah.

Secondo i tre, il gioco avrebbe potuto urtare la sensibilità di qualcuno a casa, quindi tutto è sfumato. Il promotore dell'iniziativa ha provato a spiegare che tutto era in chiave ironica ma non c'è stato verso verso. Ma se Tommaso Zorzi ha preferito lasciar correre, Guenda Goria ha approfittato del momento per sottolinare il comportamento di Mario Balotelli nella Casa venerdì sera. La figlia di Maria Teresa Ruta, infatti, ha fatto notare al ragazzo che se lui si sente offeso dal gioco perché sua madre lo fa di mestiere, lei si è sentita offesa dalle parole di suo fratello in quanto donna. Venerdì sera nessuno nella Casa, se non in modo sommesso, ha avuto il coraggio di esternare il suo disagio, anzi. Dayane Mello in qualche modo ha anche giustificato il comportamento di Mario Balotelli. Le parole di Guenda Goria, però, hanno innervosito Enock che si è scagliato contro di lei, accusandola di essere stratega e di aver tirato fuori il discorso con precisione scientifica. Inutile la gustificazione della ragazza, che invece ha sostenuto di averlo fatto in quel momento perché contestualizzato in un discorso sui temi sensibili.

Enock si è dimostrato molto suscettibile e poco incline al dialogo, come in altre occasioni nella Casa. Si è alzato dalla cucina e ha scagliato via il microfono con rabbia. A quel punto, parte della Casa si è scagliata contro Guenda Goria, in primis la contessa Patrizia De Blanck che sembra avere un debole materno per Enock: " Guenda abbiamo già chiuso l’argomento due giorni fa, basta! ". Tutto questo mentre Enock inveiva contro Guenda: " Chi cazzo sei? Ma sei donna di che? Vaffanculo ". Enock sembra essere particolarmente tutelato dai suoi compagni di avventura, in virtù di una presunta "sensibilità particolare", come viene chiamata dagli altri concorrenti.