Gf Vip, lo strazio di Dayane per la perdita del fratello: "Ho deciso di restare perché Lucas era orgoglioso"

La morte è entrata nella casa del Gf Vip. Improvvisa, inaspettata, inattesa così come entra nelle case di tutti. Il fratello di Dayane, di 26 anni, è deceduto a causa di un incidente stradale in Brasile. La ragazza ha avuto la notizia all'interno del gioco da parte della famiglia e la concorrente ha deciso di restare lì insieme alla sua "famiglia", i concorrenti con i quali da 4 mesi condivide quel percorso di vita. Appena sveglia, Dayane Mello ha raccontato di aver sognato proprio il fratello Lucas, insieme all'altro fratello Giuliano, mentre pedalavano felici. Un sogno premonitore per molti, sicuramente un segnale. La puntata di oggi del Grande Fratello Vip è stata incentrata quasi del tutto incentrata su Dayane e della Casa, travolta da un'onda di dolore che non in un gioco, di norma, non dovrebbe entrare.

Ma il Gf Vip è un reality, una simulazione di vita reale e allora può capitare anche questo. Perché Dayane non è uscita? Perché voleva gli abbracci dei suoi amici, perchè non può andare in Brasile. Perché fuori dalla Casa sarebbe stata sola mentre lì dentro sa di poter contare sull'appoggio degli altri concorrenti che non le hanno risparmiato amore, in tutte le sue forme. " Visto che in quel momento io non ho potuto abbracciare nessuno, sono voluta volare nella Casa e abbracciare tutti loro ", ha spiegato Dayane. Uscita in passerella, chiamata da Alfonso Signorini, Dayane Mello ha potuto rivedere tutti i suoi ex compagni di avventura, che si sono voluti presentare davanti a lei per farle un applauso, impossibilitati di darle un abbraccio vero. La brasiliana non è riuscita a trattenere la commozione: " Sono molto grata di tutto questo, a prescindere da tutto. Non perdete più tempo, andate avanti solo con le cose che contano. E se ci sono cose irrisolte andate avanti, che il tempo perso non torna più ".