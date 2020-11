"Sai cosa sei? Sei solo una c..." Al Gf Vip ora si scatena la "rissa"

È innegabile che l'ingresso di Selvaggia Roma al Gf Vip abbia rivoluzionato gli equilibri della Casa più spiata d'Italia. Provocatrice e dal carattere aggressivo, per sua stessa ammissione, l'infuencer è entrata dichiarando di aver avuto un flirt sia con Pierpaolo Pretelli che con Enock Barwuah. Ma mentre il modello, ai tempi così come ora, è single, lo stesso non si può dire per il fratello di Mario Balotelli, che pare fosse già fidanzatissimo con la sua attuale fidanzata Giorgia Migliorati. Tra i due, poi, ci sarebbero stati degli sms a riprova di quanto detto dalla Roma, messaggi che però Enock dichiara siano stati scritti da un suo amico. Durante la puntata di ieri, la ragazza del calciatore è intervenuta in videochiamata ed è stato scontro con Selvaggia.

In un primo momento, Alfonso Signorini ha mostrato a Enock l'intervista raccolta sul settimanale Chi in edicola questa settimana, nella quale Giorgia Migliorati si dichiara tranquilla nei confronti di Enock, fidandosi delle sue parole e non di quelle di Selvaggia Roma. La ragazza non crede al bacio tra l'influencer e il suo fidanzato, anche perché sostiene che lui gliene avrebbe parlato, visto che prima di stare insieme erano amici. Evidente l'irritazione della Roma durante questo momento, che ha fatto da preludio all'intervento video di Giorgia Migliorati. La ragazza non è stata morbida con Selvaggia Roma, che è stata accusata di inventarsi flirt e storie pur di emergere al Gf Vip. La ragazza di Enock ha detto di condividere tutto quello che Elisabetta Gregoraci ha detto di Selvaggia Roma durante la settimana, quando le due sono più volte arrivate allo scontro frontale. " Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione che c’è stata con Elisabetta. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona. Credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro ", ha sbottato la Migliorati.