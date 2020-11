Stefano Bettarini ha bestemmiato? Il video che fa insorgere il web

Non si può certo dire che l'ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip abbia lasciato indifferente il pubblico. L'ex marito di Simona Ventura si è già messo in mostra all'interno della Casa prima con il confronto con la ex Dayane Mello, poi per le frasi volgari rivolte all'indirizzo di Tommaso Zorzi. Nelle ultime ore, però,Stefano Bettarini è tornato al centro dell'attenzione mediatica per una bestemmia che si è lasciato sfuggire durante una conversazione con Enock e Pierpaolo.

Il video dell'imprecazione è iniziato a circolare sul web da alcune ore ma se per molti l'audio è chiaro e inconfutabile, per altri invece l'imprecazione non sarebbe come sembra. Stefano Bettarini stava parlando con Pierpaolo Pretelli ed Enock nel giardino della Casa. Al centro del racconto il televoto che l'ex calciatore vinse contro Andrea Damante nell'edizione 2016 del reality a cui partecipò. " Lui, quando è uscito… porca m***" , si è lasciato sfuggire mentre mangiava le patatine. Un'uscita che ha lasciato frastornati anche gli altri due concorrenti, che però hanno proseguito facendo finta di niente.

Bettarini si è fatto un mese di quarantena con tanto di almeno 5 tamponi per entrare in casa ed eccolo dopo meno di 48 ore che tira tranquillamente una bella bestemmia", "Dosio fuori e Bettarini idem, non può essere graziato servono provvedimenti seri", "Continuate a parlare del bestemmione di Bettarini, che va fatto fuori

Le parole di Stefano Bettarini non sono invece sfuggite al popoloche in pochissimo tempo si è riversato sul web per condannare l'atteggiamento dissacrante dello sportivo: "".

Così, a pochi giorni di distanza da una situazione simile vissuta dal neo entrato Paolo Brosio, ecco di nuovo invocato lo spettro dell'eliminazione. Telespettatori e popolo social ora chiedono a gran voce la squalifica di Stefano Bettarini, come era successo settimane fa per la bestemmia di Denis Dosio. Al momento il Grande Fratello non si è ancora pronunciato sull'episodio e sul sito ufficiale della trasmissione il televoto è ancora attivo, segno che una decisione in merito non è ancora stata presa. Ma è certo che nella diretta serale del Grande Fratello Vip l'episodio sarà trattato da Alfonso Signorini e un provvedimento potrebbe essere preso.