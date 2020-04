È già finita tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte?

A soli 22 anni, Chiara Nasti ha già molte cose da raccontare. Una carriera tutta in ascesa nel mondo della moda, ma anche in televisione non scherza. Ha condotto infatti gli MTV Music Awards al fianco di Gugliemo Scilla, ha partecipato a Dance Dance Dance ed è anche stata una naufraga dell’Isola dei Famosi.

Insomma, la sua agenda è sempre ricca di impegni, ma dalla sua vita non ha mai preso in considerazione di escludere l’amore. Dopo diverse storie abbastanza chiacchierate, la fashion blogger napoletana ha infatti annunziato il fidanzamento con Ugo Abbamonte. Suo concittadino proveniente da una famiglia di imprenditori napoletani, Ugo fa coppia fissa con Chiara dal 2017. Sui social si sono sempre mostrati molto uniti, tanto da sembrare essere praticamente in simbiosi.

Tuttavia, da qualche tempo a questa parte, Ugo non è più comparso tra i post e le stories della giovanissima influencer. Di conseguenza, ciò ha fatto intendere che la relazione fosse nuovamente naufragata. La loro, infatti, sembra esser stata una relazione intensa sì, ma piena di alti e bassi. È così che, a seguito di quello che era sembrato l’ennesimo tira e molla a febbraio, Chiara Nasti ha sentito la necessità di spiegare come stessero veramente le cose tra lei e Ugo. "Mi sembra giusto chiarire, non ci siamo lasciati ma sto in un periodo no. Mille litigi, mille incomprensioni, nonostante ci sia un amore incredibile. Capisci che l'amore non è tutto, due persone devono andare d'accordo. Ci siamo presi giusto quel tempo per fare andare bene le cose" , ha confessato Chiara. Poi ne ha approfittato anche per spiegare il perché della stories in cui aveva scritto "I'm free" con tanto di cuore spezzato. "Ho messo la storia perché ero giù e avevo bisogno di un supporto morale" , queste le parole con cui Chiara Nasti ha messo un punto alle voci che circolavano ormai già da un po'.

Tuttavia, le sue ultime confidenze affidate alle sue stories di Instagram gettano nuova luce sulla sua relazione. Alla domanda di una sua fan su come stia procedendo la storia con Ugo, la napoletana ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata raccontandosi come fosse un libro aperto. Dando, così, una risposta davvero inaspettata. "Non c’è nulla da sapere. In questo periodo, ci sono coppie che si uniscono ancora di più. Ed altre, invece, no. Tipo la mia" , queste le parole che ha utilizzato Chiara Nasti per descrivere la sua attuale situazione sentimentale. Possibile che la pausa non abbia avuto il risultato tanto sperato?

