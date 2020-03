È già finita tra la Morali e Favoloso? "Questa volta è andata così"

La storia d'amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso pare sia già giunta al suo capolinea. Solo poche settimane fa, con un collegamento telefonico a Pomeriggio5, i due avevano reso noto di aver iniziato una relazione. Erano partiti insieme per Damasco, dove Favoloso ha deciso di portare la bella Elena in uno dei Paesi e in una delle città che lui ha sempre dichiarato di amare. Era uno dei viaggi che faceva con maggiore frequenza quando stava insieme a Nina Moric e, anche per questo motivo, quella di Favoloso a tanti è sembrata una provocazione all'ex.

Dal momento in cui la loro frequentazione è stata sbandierata, i due non hanno più avuto bisogno di nascondersi e pertanto sono usciti allo scoperto anche nelle loro storie su Instagram. Nei loro profilo hanno inziato a comparire video e foto che li ritraevano insieme, felici e appassionati. Forse Luigi Mario Favoloro ed Elena Morali non erano innamorati ma tra loro sembrava esserci una bella intesa, con una forte chimica. Il loro è stato un viaggio breve, solo pochi giorni di evasione da Milano per una fuga d'amore alternativa e originale. C'è chi sceglie Parigi, roma, Londra per una vacanza romantica e chi, invece, preferisce qualcosa di più avventuroso e alternativo, come Luigi Mario Favoloso.

Rientrati a Milano, i due si sono spesso mostrati insieme nelle loro storie e, anzi, avevano anche deciso di trascorrere insieme la quarantena. Il decreto di Giuseppe Conte è arrivato quando i due stavano iniziano a conoscersi e forse qualunque decisione, nella loro situazione, avrebbe potuto deteriorare una relazione appena nata. Se avessero deciso di trascorrere la quarantena distanti, probabilmente la loro relazione non avrebbe retto al peso della lontananza prolungata. Aver scelto di effettuare una convivenza forzata, con i termini imposti dalla quarantena, a pochissimi giorni dall'inizio della storia, non ha sicuramente giovato alla coppia. Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali hanno trascorso poche settimane insieme, un tempo non sufficiente a conoscersi adeguatamente.