Kate nella bufera: "Non ha rispettato la quarantena"

Anche Kate Middleton è stata travolta dalle polemiche. Proprio lei che, da sempre, è molto attenta alla sua immagine e cerca di non fomentare litigi e chiacchiere sia a corte che fuori dalle mura del Palazzo. Stavolta, però, la duchessa è l’involontaria protagonista di un giallo che la vede nell’inedita veste della colpevole, poiché non avrebbe rispettato i termini della quarantena imposti per legge.

Kate in quarantena

Kate Middleton sarebbe venuta in contatto con una persona positiva al Covid-19 la scorsa settimana, come ha riportato il Mirror. Non sappiamo se si tratti di un membro del suo staff o di qualcuno che la duchessa ha incontrato durante i suoi impegni pubblici. Stando alle prime ipotesi, però, sembra che questo contatto possa essere avvenuto a Wembley, visto che Kate vi si è recata per due volte, (dopo aver effettuato i test). La prima per assistere alla partita Inghilterra Germania, lo scorso 29 giugno, la seconda per partecipare all’evento dell’All England Lawn Tennis, dove si è cimentata nella preparazione dei pasti per i bisognosi.

Lunedì 5 luglio, però, Kensington Palace ha diramato questo comunicato: “Sua Altezza Reale non sta riscontrando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo pertinenti e si sta autoisolando a casa”. Secondo la NBC Kate ha anche effettuato test rapidi due volte a settimana. Inoltre ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino, la prima lo scorso 29 maggio 2021 al London’s Science Museum. Questo, naturalmente, le assicura un’ottima protezione contro il coronavirus.

Comunque Kate Middleton è rimasta a casa, evitando anche di partecipare a eventi già in programma come le celebrazioni per il 73esimo anniversario del Servizio Sanitario Nazionale, a cui ha partecipato solo il principe William. Per legge Kate Middleton doveva rimanere in quarantena per 10 giorni, ma proprio in queste ore i tabloid come L'Indipendent hanno assicurato la sua presenza alla finale di Wimbledon e a quella degli Europei.

Kate non ha rispettato le regole?

Se come data d’inizio della quarantena di Kate Middleton prendiamo per buona quella del 5 luglio, cioè il giorno in cui è stata pubblicata la nota di Kensington Palace che annunciava l’isolamento della duchessa di Cambridge, allora i 10 giorni non sono stati raggiunti. Questo è ovvio se prendiamo in considerazione la data della finale di Wimbledon. Forse Kate ha iniziato la quarantena prima dell’annuncio ufficiale? Può darsi ma, lo stesso, non rientriamo nei tempi stabiliti, perché l’ultimo appuntamento pubblico della duchessa, come abbiamo visto, risale al 2 luglio. Se anche Kate si fosse chiusa in casa proprio in questa data, il massimo raggiunto sarebbe di 8 giorni.

Stando a quanto riferisce Town and Country Magazine il tempo di isolamento andrebbe calcolato dal giorno del contatto con la persona positiva. Però, anche in questo caso, le cose non quadrano. Non è detto, infatti, che chi ha contratto la malattia lo sappia e lo sappia subito. Allo stesso modo chi viene a contatto con qualcuno che ha preso il Covid-19 potrebbe venirne a conoscenza giorni dopo (o mai). Certo, se contassimo il tempo di isolamento a partire dal contatto con la persona malata, Kate Middleton avrebbe completato i 10 giorni fino al 10 luglio ma, evidentemente, non si tratta di un isolamento vero e proprio, completo. Forse è stata fatta un’eccezione, visto che la duchessa è vaccinata e non ha, per fortuna, sviluppato la malattia e dato anche che in Gran Bretagna stanno per cadere tutte le restrizioni anti Covid? Il giallo non è risolto.