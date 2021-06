Stupore al G7: la Regina taglia la torta con una spada

La regina Elisabetta è la vera, grande protagonista del G7 in Cornovaglia. Il suo atteggiamento spigliato, stranamente poco aderente al protocollo, ha stupito e divertito tutti i presenti. Lo scorso venerdì 11 giugno Sua Maestà ha presenziato al Big Lunch Event all’Eden Project, evento a margine del G7. Al termine della cena, però, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ci ha mostrato la sovrana sotto un’altra luce.

Una sciabola per Sua Maestà

Il Lord luogotenente di Cornovaglia, Edward Bolitho, le ha dato uno strumento particolare per tagliare la torta. Non un comunissimo coltello, di quelli che tutti abbiamo in cucina, bensì una sciabola che pareva anche piuttosto pesante. Non per la regina Elisabetta, però, che l’ha maneggiata come se nulla fosse, sotto lo sguardo sbigottito di Kate Middleton e di Camilla Shand. “Ci provo, ma non so se funzionerà” , ha dichiarato la sovrana, mentre tentava di affettare il dolce. A quel punto è intervenuta la duchessa di Cambridge che, piuttosto perplessa, ha provato a dire a Sua Maestà. “C’è un coltello” .

La regina Elisabetta, però, non si è fatta intimidire e, piccata, ha risposto: “Lo so che c’è, ma non lo voglio. Questo è più insolito”, ha chiosato, riferendosi alla sciabola. Camilla Shand, invece, ha dato man forte alla suocera, esclamando: "Questo è affettare!" . Per fortuna la monarca ha deciso di usare il famoso più usuale coltello, come suggerito da Kate, per tagliare la seconda fetta di torta, poi ha affermato: “Sembra molto buona” .

Forse non è un caso che la monarca si sia mostrata tanto pimpante e affabile, perfino buffa. Il G7 è un’occasione politica e internazionale unica, un vero e proprio palcoscenico rivolto al mondo intero e di cui la Gran Bretagna, dopo i problemi causati dalla Brexit, ha assoluto bisogno. Non è un caso, dunque, che la nazione britannica si sia affidata al suo simbolo più amato e popolare, la regina Elisabetta, che ha sfoderato tutta la sua elegante arguzia per affascinare i presenti. Un successo su tutta la linea.