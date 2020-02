Giancarlo Magalli su Adriana Volpe: “Spero che un giorno faremo pace”

Una dei concorrenti più chiacchierati del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva, è Adriana Volpe. L'ex conduttrice de I fatti vostri è in queste ore tornata al centro dell'attenzione mediatica, e non solo per via della sua partecipazione al reality targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. A far parlare di lei, ora, sono anche delle nuove dichiarazioni rilasciate in tv dal conduttore Giancarlo Magalli. Il noto volto Rai ha rotto il silenzio sul rapporto turbolento avuto in passato con l'ex collega, che ha visto i due conduttori diventare protagonisti di una guerra legale.

“Abbiamo lavorato insieme otto anni -ha fatto, infatti, sapere Magalli nel suo nuovo intervento televisivo, concesso a Settimana Ventura (format condotto da Simona Ventura su Rai 2, ndr)-, sono stati un po’ faticosi, perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. C’è gente che ammazza il marito perché russa… Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata“.

Nel corso dell'ultimo intervento, non ha, poi, nascosto che spera di poter giungere ad una riappacificazione con la Volpe: “Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due“.

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Magalli in casa Rai potrebbero, molto presto, essere comunicate ad Adriana, in occasione di una delle prossime dirette del Gf vip 4. "Io ero un po’ più intollerante -ha, infine, confidato l'ospite a Settimana Ventura-. Lo ammetto, nel senso che c’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”.