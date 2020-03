Tradito dalla compagna, Gianmarco Onestini torna in Italia: "Ho paura del virus"

Dopo essersi aggiudicato la vittoria dello spin-off del Gran Hermano Vip, El Tiempo del Descuento, Gianmarco Onestini è tornato al centro dell'attenzione mediatica per via di alcune indiscrezioni circolanti in rete, che lo vedrebbero ormai lontano dalla sua ultima fiamma, Adara Molinero. I due giovani si erano conosciuti per la prima volta nella casa del Gran hermano vip 7, vinto da Adara. La modella spagnola aveva lasciato Hugo Sierra, per amore di Gianmarco. Ma, ora, le cose tra i due ex gieffini sembrano radicalmente cambiate. O almeno, questo è stando a quanto trapelato dal contenuto di alcuni messaggi condivisi con il web, su Instagram, dallo stesso ex gieffino bolognese.

“Voglio dirvi – ha comunicato ai follower, lasciando intendere di aver messo fine alla love-story con la modella spagnola – che me ne vado perché ho scoperto dei messaggi di Adara che flirtava con altri ragazzi, in particolare con un ragazzo con cui si stava organizzando per vedersi. Ho rinunciato a molto per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male, soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno di un po’ di tempo…”. E, riattivatasi su Twitter, Adara ha comunicato al web di non poter spiegare molto di quanto accaduto tra lei e Gianmarco, per poi difendersi dalle accuse di tradimento ricevute dal compagno: “Lunedì si vedrà tutto, visto che ho un accordo professionale con Mtmad (da prima che succedesse qualcosa) e non posso romperlo. Sono totalmente distrutta, è ingiusto ciò che sta succedendo, amo con tutta la mia anima Gianmarco”.