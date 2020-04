Gianni Morandi con la mascherina: attaccato su Instagram

Gianni Morandi ha pubblicato in data 8 aprile 2020 una foto su Instagram che lo ritrae in primo piano mentre indossa una mascherina di prevenzione dal contagio da coronavirus. Peccato che la mascherina in questione sia "sbagliata". I suoi followers hanno iniziato a sommergerlo di critiche. Uno dei commenti recita, ad esempio: "Gianni questa maschera non va'bene... devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci. #staiacasa". Un altro follower cerca di istruirlo sul modo corretto di scegliere le mascherine: " Quelle con la valvola sono dette mascherine "egoiste" e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo."

Effettivamente, la mascherina che indossa Gianni Morandi pare essere un dispositivo FFP2 o FFP3. Questo genere di mascherine è caratterizzato da una valvola atta al filtaggio delle particelle che entrano, ma non di quelle che escono. In poche parole, la mascherina in questione protegge chi la indossa, sicuramente, ma non le persone che sono vicine al soggetto. Del resto, è assai difficoltoso trovare un dispositivo di protezione totale. Ed a farlo notare sono alcuni follower pro Morandi, come uno che dice: "Adesso tutti esperti di mascherine. Ma lo sapete che quelle dette "altruiste" non si trovano nemmeno col binocolo?".

Gianni Morandi e la mascherina sbagliata: critiche da parte dei followers