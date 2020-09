Gianni Sperti denuncia: "Rapporti intimi nel parcheggio degli studi di Uomini e Donne"

Da quando è iniziato per la prima volta, il programma Uomini e Donne ne ha date di soddisfazioni agli amanti del trash e all'enorme numero di appassionati che lo seguono ogni giorno. Liti, separazione, fidanzamenti, urla, si è visto un po’ di tutto e il pubblico, soprattutto quello dei social è ormai talmente abituato che nessuno si sarebbe mai aspettato la bomba che invece è scoppiata!

La notizia riportata dal sito 361magazine.com ha lasciato in effetti a bocca aperta ed è stata raccontata dallo storico opinionista del programma Gianni Sperti. L’ex ballerino infatti ha segnalato che nel parcheggio degli studi Elios dove viene registrato qualcuno ha consumato un rapporto sessuale.

Sì avete capito bene, con tutti i posti di Roma e provincia, una coppia ha presumibilmente, secondo le parole di Gianni, avuto momenti di focosa intimità dentro una macchina proprio all’esterno degli studi. Gianni ha riportato la notizia a Maria De Filippi che incredula non ha però dato seguito alla cosa ritenendola impossibile.

Ma chi sarebbero, sempre secondo Sperti gli autori di questi 10/15 minuti di passione? I nomi sono stati fatti e sono quelli Veronica Ursida concorrente biondissima del Trono Over e Giovanni Longobardi l’uomo con cui lei stava uscendo. Il loro amore era scoppiato questa estate, ma è durato più o meno come un gatto in tangenziale perché la coppia si è lasciata, anzi da quanto si sa è stata Veronica a lasciare Giovanni, circa una settimana fa.

La cosa che ha infastidito Sperti è stato il fatto di aver preso in giro la redazione, perché secondo le sue informazioni i due avrebbero consumato il rapporto ancor prima di aver dichiarato di uscire insieme. Ovviamente scoppiata la bomba la donna ha negato ogni cosa, e perfino Tina Cipollari, che certo non è un personaggio tenero, ha dubitato dell’accaduto ritenendolo altamente improbabile per via delle ristrette norme anti-Covid.