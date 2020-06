"Giochi sullo scambio di persona". Fan confusi sul nudo di Ornella Muti

Fan in fiamme per lo scatto senza veli di Ornella Muti, che i follower credono sia la figlia.

Naike Rivelli è maestra nello spiazzare i follower e indurli alla riflessione su temi a lei cari. Stavolta la foto che la figlia d’arte ha pubblicato su Instagram è al tempo stesso rivelatrice e ambigua. È rivelatrice perché ritrae una bellissima donna distesa a letto con addosso solo gli slip, mentre due stelline le coprono i capezzoli per non incorrere nel ban del social network. È ambigua perché i fan non riescono a capire chi sia la donna: sotto l’immagine c’è scritto che si tratta di Ornella Muti e che Naike ha fatto da fotografa. “ Ornella Muti Today ”, scrive l’autrice nella didascalia, con gli inequivocabili hashtag #diva, #ageless e #artist. “ Ma non invecchia? ”, è infatti il commento di un utente. Che riceve in risposta una frase provocatoria da parte di un’altra follower: “ Con Photoshop puoi fare belle foto fino a 100 anni! ”.

Ma si tratta davvero di Ornella Muti? La somiglianza con Naike è di per sé significativa e impressionante e all’età di 65 anni la modella conserva ancora intatto il fascino giovanile. E in altre occasioni si è prestata a posare senza veli per la figlia. Ma c’è chi non crede sia lei, tanto che un utente scrive: " È chiaramente la figlia che gioca sullo scambio di persona per creare hype. Comunque entrambe molto belle ”.