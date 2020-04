Naike Rivelli, la mano misteriosa di un uomo sul lato B

Naike Rivelli pubblica un nuovo scatto hot dalla quarantena.

La figlia d’arte ha condiviso su Instagram un’immagine che la ritrae completamente nuda e stesa sul letto di spalle. Sul suo perfetto lato b si posa una mano misteriosa e lei scrive nella didascalia: “ Che cu*o condividere la quarantena con l’anima gemella ”, facendo comprendere ai follower di non essere single.

A giudicare da ciò che Naike pubblica su Instagram, non è dato sapere esattamente di chi sia la mano che lambisce il suo lato b, anche se nella didascalia è presente il tag a un uomo, con degli hashtag come #tiamo. In altre immagini, la donna è sempre ritratta di spalle, mentre tiene per mano un uomo. In una di queste scrive: “ Ringrazio l’universo, che ti ha portato a me... ti amo ”.

A gennaio, ben prima dell’inizio della quarantena, la figlia d’arte ha pubblicato uno scatto mentre pratica yoga ricoperta da lucine colorate, con la didascalia: “ Volevo scrivere qualcosa di profondo... di impatto… qualcosa che... non posso scrivere perché il mio compagno ha voglia di... fare altro... quindi… buonanotte e.... tanto amore. Ps: lo yoga rende il sesso di coppia molto più Interessante ”.

In queste settimane, Naike sta condividendo spesso riflessioni e momenti di intimità nella sua casa o al balcone, invitando tutti i follower a restare in auto-isolamento nelle proprie dimore, per combattere il coronavirus. In uno degli aggiornamenti non manca una foto che la ritrae con sua madre Ornella Muti, “presente” in casa anche attraverso numerose foto scattate nel corso della sua carriera. “ Ci sono due doni che dovremmo regalare ai nostri figli - scrive Naike in un altro aggiornamento in cui accarezza il volto della madre in un quadro - uno sono le Radici, l’altro sono le Ali. Grazie mamma per avermi regalato entrambi ”.

Non mancano tantissime fotografie che ritraggono la modella in pose spericolate, merito della ferrea e spirituale disciplina yoga cui si sottopone quotidianamente. Alla disciplina dello yoga sono dedicate molte delle didascalie dei suoi aggiornamenti, in cui appare in pose hot allo scopo di catalizzare l’attenzione su diversi temi, come l’alimentazione sana. “ Mangiare sano è il miglior modo di aumentare le nostre difese immunitarie naturalmente ”, scrive ancora a corredo di un’immagine in topless.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?