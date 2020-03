Giovanni Ciacci al vetriolo contro la Caruso: "Hai fatto una ca..., non starnazzare”

In collegamento con Barbara d’Urso a Live!, Giovanni Ciacci e Paola Caruso sono stati protagonisti di un acceso scontro nato in seguito alla passeggiata al parco della showgirl in compagnia del figlio Michelino.

Qualche giorno fa, infatti, la ex Bonas di Avanti un altro si era fatta fotografare con il bambino durante un’uscita, ma era stata immediatamente travolta dalle polemiche per aver messo a rischio la salute del bambino in piena emergenza coronavirus. In collegamento con Live!, però, la Caruso si è giustificata scatenato la reazione furibonda di Ciacci.

“ Io ho fatto questa foto quando ancora si poteva uscire nei pressi delle proprie abitazioni – si è giustificata lei - . Cosa, questa, che è permessa ancora adesso. Non è che sono uscita, sono solo andata al parco ”. Intanto, Giovanni Ciacci dimostrava di non essere affatto d’accordo con l’atteggiamento della Caruso che, notando il suo astio, ha sbottato: “ Tu devi stare solo zitto ”.

Ma l’esperto di look non è rimasto in silenzio e ha iniziato la sua invettiva. “ Prima che inizia a starnazzare come un’oca. Io, nell’appartamento accanto, ho una bambina di due anni che non esce da 20 giorni da casa e il vicino le presta il terrazzo una volta al giorno – le ha spiegato Ciacci - . Quindi, non starnazzare! E rispetta le regole come tutti! Tu sai quanto ti voglio bene e quanto voglio bene a Michelino, ma hai fatto una ca..ata! ”.

Ma Paola Caruso non ha accettato il rimprovero di Ciacci e ha continuato a difendersi. “ Non ho infranto nessuna legge – ha continuato lei, mentre l’altro ospite di Live! le faceva notare a gran voce - . Non hai infranto nessuna legge, ma hai infranto il senso civico! Tu non devi portare fuori Michelino in questo periodo, lo esponi a rischi! Smettila, non puoi pensare solo a tinte e capelli: usa il cervello ”.