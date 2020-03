Paola Caruso a spasso per Milano, il web insorge: "Sei da denuncia, stai a casa"

É basta una foto pubblicata sui social per scatenare l’inferno. Lo scatto di Paola Caruso a spasso con il piccolo Michelino nel parco del Castello Sforzesco di Milano, infatti, ha innescato una vera e propria bufera sul web. L’ex Bonas di Paolo Bonolis e opinionista di Barbara D’Urso è stata duramente criticata per la scelta di uscire a fare una passeggiata in centro a Milano, dopo che il decreto governativo sull’emergenza coronavirus ha imposto, da giorni, drastiche limitazioni di circolazione.

" Ci siamo permessi dopo tanti giorni lontani da tutti un po’ di sole e aria fresca però con le dovute precauzioni e lontani da tutti soli. Presto staremo giornate intere al parco ", ha scritto nel suo ultimo post pubblicato sul suo account Instagram Paola Caruso. Un post che ha scatenato una vera e propria sommossa popolare tra i suoi follower, che l’hanno duramente criticata per la scelta di uscire a passeggio. Il post è stato letteralmente inondato di commenti negativi e scioccati dal suo atteggiamento: " Ma forse non hai capito che non devi uscire? Cosa non ti è chiaro? Pure il bambino porti fuori....robe da matti", "Veramente hai trasgredito le regole.. Sei da denuncia.. Facessero tutti come te, il parco dove stai sarebbe pieno", "Eh niente… è anche grazie a gente ignorante come te che noi sto virus ce lo stiamo meritando", "Dobbiamo stare a casa, ancora non hai capito ".