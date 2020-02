Giulia Amodio è il segreto di Stefano Sensi

Stefano Sensi sta vivendo un periodo difficile della sua carriera. Dopo un inizio sfavillante tra fine agosto e i primi di ottobre dove ha incantato con l'Inter sia in campionato che in Champions League, il talentuoso centrocampista di Cesena ha subito un infortunio muscolare durante il match contro la Juventus che ne ha poi minato presenze e rendimento. Il 24enne ex giocatore del Sassuolo, infatti, è rientrato in campo in maniera forse frettolosa per uno spezzone di partita contro il Borussia Dortmund in Champions League, si è rifatto male ed è poi tornato a disposizione nel mese di gennaio ma è stato utilizzato con il contagocce da Conte.

Sensi si è poi recentemente fatto male prima al muscolo del polpaccio e in seguito allo scafoide che lo farà restare fuori dal campo di gioco presumibilmente ancora per qualche settimana. L'Inter ha dovuto per questa ragione fare di necessità virtù e puntare su altri centrocampisti con Sensi che rischia seriamente di non essere convocato nemmeno per Euro 2020 con Roberto Mancini che potrebbe preferirgli altri giocatori che stanno giocando con maggior continuità e che non hanno palesto problemi fisici.

Se in campo le cose potrebbero decisamente andare meglio, nella vita privata il giocatore dell'Inter si gode la sua sexy fidanzata Giulia Amodio che vanta oltre 125.000 follower su Instagram e che è diventata una delle wag nerazzurre più amate e seguite dai tifosi. Recentemente Giulia ha anche fatto da complice ad uno scherzo architettato dalle Iene al suo Stefano: "Sono contenta che lo scherzo di ieri vi sia piaciuto, mi sono sentita troppo in colpa e non potete capire quanto sia stata dura tenere botta per tutti quei giorni dopo aver visto Stefano così.. Sono stata cattiva ma ho dovuto farlo. Alla fine sono contenta che sia uscito qualcosa di simpatico, e probabilmente tra qualche anno quando Stefano si riprenderà ci riderà sopra".

La coppia è profondamente innamorata come testimonia l'ultimo scatto postato dall'Amodio con una didascalia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Sei la mia vita e non aggiungo null’altro". Pronta la risposta del giocatore dell'Inter che ha ricambiato il pensiero d'amore della sua bella fidanzata: "Anche tu". In attesa di tempi migliori sul rettangolo di gioco, Stefano si gode la sua sexy compagna con i follower che sembrano apprezzare la loro relazione.



