Giulia Cavaglia: "Andrei a Temptation Island. Mi fido di Francesco Sole"

L’ex tronista della scorsa edizione di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia, sta trascorrendo i giorni di quarantena con Francesco Sole. I due, infatti, sono stati intervistati dal profilo social di Chi Magazine ed entrambi sono apparsi più che innamorati che mai. Durante la partecipazione al dating show pomeridiano di Canale 5, la giovane torinese ha dovuto affrontare diverse delusioni nella scelta: prima in veste di corteggiatrice (Lorenzo Riccardo, il quale la portò fino in fondo, scegliendo poi Claudia Dionigi), e poi in veste di tronista, dove scelse Manuel Galiano, solamente che la storia finì tra mille polemiche. Attualmente, Giulia apre la porta ad una sua eventuale partecipazione con il suo fidanzato a Temptation Island Vip in quanto si fida ciecamente di lui.

E, proprio sul profilo social di Chi, la Cavaglia ha specificato: “Ci siamo trovati subito, abbiamo passato molto tempo assieme fin da quando abbiamo cominciato a frequentarci, poi, la convivenza un po’ forzata ci ha fatto scoprire che stiamo bene, non mi ha turbato il rapporto anzi lo ha reso ancora più unito ”. Mentre Francesco ha chiosato: “Noi avevamo iniziato a convivere da me a Milano, dovevamo partire per un viaggio e siamo rimasti bloccati in Liguria per lasciare il suo cane alla sua famiglia. Da qui siamo rimasti bloccati. Per me è stata una salvezza per restare più tempo insieme, mi ha reso tutto più dolce, anche per la scrittura, infatti sto scrivendo un libro d’amore ”.

La tronista Giulia, inoltre, ha speso anche delle parole per le varie delusioni che ha subito nel corso del programma Uomini e Donne: "Non smetterò mai di essere grata alla vita per quella esperienza. Mi ha reso la vita più bella. Però ci sono stata molto male, perché in quel programma si impegnano tante emozioi - ha detto Giulia - Poi ho pensato che se nemmeno con Maria De Filippi ho trovato l’amore… allora basta sono ‘panata’ ”.

Infine la Cavaglià al termine della quarantena vorrebbe abbracciare sua sorella, oppure andare in giro per la sua amata Sardegna, sperando che prima o poi si possano fare le vacanze.