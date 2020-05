Giulia De Lellis e Andrea Damante si sposano?

Grandi cambiamenti in vista nella vita di Giulia De Lellis e Andrea Damante: secondo il settimanale Chi i due, che sono tornati insieme durante la quarantena, sarebbero pronti a convolare a nozze.

Il loro è un amore che dura da sempre, sin da quando i loro occhi si sono incrociati negli studi di Uomini e Donne. Da quel momento è iniziata una favola che si è bruscamente interrotta un anno e mezzo fa, quando Giulia ha scoperto di essere stata tradita da Andrea. La sofferenza è stata messa nero su bianco in un libro che è diventato un cult tra i fan della De Lellis e che per diverso tempo ha fatto mormorare.

Intanto, lei sembrava aver definitivamente archiviato il dj veronese grazie al motociclista Andrea Iannone ma, dopo una serie di dediche d’amore, le presentazioni in famiglia e il trasferimento di lei a Lugano, qualcosa è cambiato. La De Lellis e l’ex di Belen Rodriguez sono apparsi sempre più distanti, mentre i rumors su un riavvicinamento tra Giulia e Andrea Damante si facevano sempre più numerosi. È stata la pandemia, alla fine, a riunire i Damellis: la influencer ha deciso di trascorrere la quarantena a Pomezia, a casa dei genitori, e l’ex fidanzato l’ha raggiunta per ricomporre i cocci di un amore che pare non sia mai svanito.

Se in un primo momento entrambi hanno deciso di mantenere il riserbo su ciò che stava accadendo, una serie di indizi seminati in rete e il fiuto degli internauti hanno fatto sì che la reunion venisse scoperta in pochissimo tempo. Poi, le foto paparazzate del settimanale Chi hanno confermato i sospetti dei fan e, nell’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, viene annunciato il possibile matrimonio di Giulia e Andrea.

“ Quaranta giorni dopo la decisione di trascorrere insieme il lockdown, l’influencer e il deejay sembrano innamorati come non lo sono mai stati. Il passato è ormai archiviato e il futuro profuma di fiori d’arancio ”, si legge nel post pubblicato sul profilo Instagram del rotocalco.

I due, però, al momento hanno deciso di non commentare la notizia su un futuro matrimonio tra loro e, proprio nelle ultime ore, Damante ha salutato – ma solo momentaneamente – la De Lellis per tornare a Milano. La separazione provvisoria della coppia quanto durerà?