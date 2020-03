Le prime foto di Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme

A conferma del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, il settimanale Chi pubblica le prime foto della coppia che, come si vociferava da tempo, sta trascorrendo il periodo di quarantena a Pomezia, dalla famiglia di lei.

Da settimane i rumors si rincorrono e anche la De Lellis e Damante non stavano facendo nulla per evitare di seminare indizi utili per rafforzare le ipotesi dei fan sulla reunion. Le ultime immagini pubblicate in esclusiva dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, però, fugano ogni dubbio e fanno esultare i fan dei Damellis che, sin dal giorno dell’annuncio della rottura, hanno sempre sperato che la ex corteggiatrice e l’ex tronista di Uomini e Donne potessero ritornare insieme.

È trascorso un anno e mezzo, però, da quando Giulia e Andrea si erano salutati per sempre e lei, incalzata dai fan, aveva giurato che mai sarebbe tornata sui suoi passi. I tradimenti di Damante erano stati troppi e troppo dolorosi per essere perdonati ma, dopo una lunga storia con Andrea Iannone, la De Lellis ha deciso di fare un passo indietro e concedere a lei e al dj veronese una seconda possibilità.

Nonostante abbiano tentato a lungo di nascondersi, i paparazzi li hanno beccati al rientro dalla spesa confermando, così, che i due non sono più distanti. Tenuta sportiva, cappuccio e occhiali neri per lui e cappellino da basket per lei, Damante e la De Lellis speravano di passare inosservati, ma nulla è sfuggito agli obiettivi dei fotografi che non si sono lasciati scappare l’occasione di fotografarli e confermare, così, ciò che si vociferava da tempo.

Amici vicini alla coppia, tuttavia, pare che abbiano voluto fare chiarezza su questo ritorno: secondo i ben informati, Giulia e Andrea avrebbero deciso di non ufficializzare nulla perché sono in una “fase di rodaggio”. Si starebbero, quindi, concedendo una seconda possibilità per capire se ciò che si è rotto un anno e mezzo fa possa essere ricomposto e possa essere utile per costruire una storia d’amore più forte e solida.