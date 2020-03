Giulia De Lellis è senza reggiseno e sul web è un massacro

Da qualche tempo, Giulia De Lellis ha dato una svolta sexy al suo profilo Instagram, dove non mancano immagini sexy che la ritraggono in pose ammiccanti. Ultimamente, l'influencer ha condiviso alcune fotografiche che mostrano il suo lato più sensuale e seducente. Non ha mai pubblicato foto volgari ma spesso ha caricato scatti con abbondanti porzioni di pelle scoperta, che poco o nulla lasciano all'immaginazione.

Anche una delle ultime foto condivise da Giulia De Lellis ha un tenore piuttosto osè. Si tratta di uno scatto artistico nel quale l'influencer indossa una salopette di jeans senza null'altro sotto. Niente t-shirt per la bella Giulia e nemmeno reggiseno, anche se di fatto non si vede nulla di sconveniente nella sua immagine. Lo scatto è patinato, audace quanto basta per scatenare i commenti dei social ma non certamente esagerato, tanto da meritare la censura. Giulia De Lellis si è sempre dimostrata molto attenta in tal senso, tanto che scorrendo il suo streaming di Instagram non è difficile percepire una certa eleganza negli scatti.

L'inflencer non è molto attiva nella pubblicazione di video e foto, preferisce condividere condividere le storie con i suoi follower ma le volte in cui pubblica uno scatto ottiene sempre grandissimo successo. L'immagine con la salopette in jeans ha conquistato quasi 400mila like e sono tantissimi i commenti di apprezzamento per la sua forma fisica e per la bellezza dello scatto. D'altronde, Giulia De Lellis ha milioni di persone, tra ragazze e ragazzi, che la seguono e che ne ammirano ogni gesto. Tra i tanti commenti positivi ricevuti nell'ultimopost, che sono la maggior parte del totale, non mancano le critiche feroci all'influencer, molte delle quali puntano il dito contro la chirurgia esterica.

" La donna di plastica ", si legge in uno dei commenti negativi che ha raccolto un alto numero di like e che contestano il presunto abuso di chirurgia plastica da parte della ragazza. Poco sotto, infatti, si legge ancora: " Mamma mia ma da chi andate a rifarvi? Hai due palline attaccate al petto! " C'è chi la preferiva prima che facesse qualche intervento di chirurgia e non manca nemmeno chi la accusa di essere volgare, anzi, " volgarissima. "

Come al solito, però, Giulia De Lellis non si cura di quanti la criticano per le sue immagini, che in proporzione sono in netta minoranza. Sembra non siano nemmeno giorni facili per la ragazza, che secondo alcuni rumors starebbe vivendo un momento di crisi con Andrea Iannone ma finora nessuno dei due ha confermato o smentito queste indiscrezioni.