Grave lutto per Francesco Renga: è morto il padre

Dolore e sconforto per Francesco Renga per la scomparsa del padre Salvatorico Renga. Il cantautore bresciano ha detto addio all'uomo, 91 anni, che da tempo era malato di Alzheimer. La notizia si è diffusa nelle scorse ore, dopo la conferma del decesso avvenuto nella Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa a Brescia, dove l'uomo era ospite da diverso tempo.

Salvatorico Renga, originario della provincia di Sassari, si era arruolato giovanissimo nella Guardia di Finanza diventando maresciallo di stanza a Muggia, nel Friuli Venezia Giulia. Una figura solida e forte nella vita di Francesco Renga, che per seguire le orme del padre frequentò l'accademia militare prima di abbandonare tutto e proseguire il suo sogno nel mondo della musica. A lui e a sua madre Renga aveva dedicato "Aspetto che torni", brano presentato al Festival di Sanremo 2019. Alla vigilia del debutto all'Ariston il pensiero era stato per loro: " Ci sono le assenze, come mia madre, e le presenze, come mio padre. Mio padre è molto anziano, ha quasi 90 anni e malato di Alzheimer, e ogni volta che vado a trovarlo mi parla solo di mia madre ".