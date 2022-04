Gravissimo incidente per Eva Henger: ecco come sta l'attrice. Morta l'altra coppia

Grandissima paura per Eva Henger e per suo marito Massimiliano Caroletti, rimasti vittime di un grave incidente in Ungheria, dove la coppia vive da anni. Come ricostruito da Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella2000 e amico di lunga data del manager e dell'attrice, i due stavano viaggiando in autostrada per andare a prendere un cucciolo di cane che sarebbe dovuto essere un regalo per la loro figlia, Jennifer, di 14 anni. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Pomeriggio5, ha comunque rassicurato gli amici e i fan della coppia che i due non sono in pericolo di vita. Sarebbero stati salvati dalle cinture di sicurezza. C'era grande apprensione anche per la ragazzina, che fortunatamente in quel momento non viaggiava in auto con i genitori ma si trovava a scuola.

La dinamica dell'incidente è ancora da accertare ma stando a quanto riferito da Roberto Alessi, i due sarebbero stati coinvolti in uno scontro frontale con un'altra vettura sulla quale viaggiava un'altra coppia che, purtroppo, non è usciva viva dall'incidente. Massimiliano Caroletti ed Eva Henger sono stati trasportati in elicottero in due ospedali diversi dell'Ungheria dove si trovano attualmente ricoverati. Contrariamente rispetto alle notizie che si sono diffuse in un primo tempo, sembra che il manager non debba ricorrere a un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture allo sterno. Eva Henger che, tra le altre cose, ha riportato la frattura del femore e di un braccio, invece, dovrà sottoporti a un'operazione ma stando a quanto riferisce Roberto Alessi non si tratta di un trattamento immediato.

Proprio a causa di questo gravissimo incidente è ora in dubbio la partecipazione di Mercedesz Henger all'Isola dei famosi. L'influencer sarebbe dovuta entrare in gioco questa sera ma ora il suo ingresso è stato messo in dubbio. La ragazza e sua madre, Eva Henger, non sono in buoni rapporti da ormai molto tempo ma non è escluso che Mercedesz possa decidere di partire per l'Ungheria anche per stare al fianco di sua sorella Jennifer e del fratello, Riccardo Schicchi jr. Nelle prossime ore è possibile che vengano forniti maggiori dettagli sull'incidente e sull'eventuale partecipazione di Mercedesz Henger all'Isola dei famosi.